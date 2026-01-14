Povukao se tihi heroj Real Madrida: U Beogradu ga grlio Florentino Perez, zbog Dončića nije dobio zasluženo

Fabijan Kozer otišao je u penziju.

Bivši bek Real Madrida Fabijan Kozer (38) završio je karijeru. Igrao je sedam godina za "kraljevski klub", osvojio dvije Evrolige, a u beogradskom finalu 2018. bio je najbolji strijelac Madriđana protiv Fenerbahčea. MVP nagrada otišla je te večeri iz ruku Dušana Dude Ivkovića u ruke Luke Dončića, tada najveće zvijezde Evrope, sa kojom je otišao u NBA ligu.

Florentino Perez, predsjednik Reala, grlio ga je poslije meča na terenu Beogradske arene, slavio je sa saigračima, a onda je ponovio taj uspjeh 2023. u Kaunasu. I u Litvaniji je u finalu protiv Olimpijakosa ponovo imao zapažen učinak sa klupe i ubacio 11 poena.

Kozer je sedam godina igrao za Real, osvojio u tom klubu četiri titule prvaka Španije, dva Kupa kralja i u tom klubu ostavio najdublji trag, iako je u Evroligi igrao i za Baskoniju od 2012. do 2016, potom je godinu proveo u Bambergu, a posljednji tim bio mu je Armani, u sezoni 2024/25.

Dirljiv oproštaj Reala

"Real Madrid želi da izrazi svoju zahvalnost, naklonost i divljenje jednoj od legendi našeg kluba. Kozer je dao presudan doprinos uspjesima ekipe u jednom od najsjajnijih i najupamćenijih perioda naše istorije, tokom sedam sezona i 486 utakmica u kojima je nosio naš dres. Za to vrijeme osvojio je 14 trofeja: dvije Evrolige, četiri titule prvaka Španije, dva Kupa kralja i šest Superkupova Španije.

Kozer je treći strani igrač sa najviše odigranih utakmica u istoriji našeg kluba. Njegova posvećenost i talenat zauvijek će ostati u sjećanju i srcima svih navijača Real Madrida. Klub mu želi sve najbolje njemu i njegovoj porodici u ovoj novoj etapi života", saopštio je Real.