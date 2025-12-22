Srbija ima novo košarkaško čudo: Andrej iz Čačka dominira kako nije ni Nikola Mirotić

Talentovani srpski bek Andrej Bjelić dominira u mladom timu Real Madrida, daleko od Srbije.

Kadetska reprezentacija Srbije (do 16 godina) dvije godine zaredom vraćala se sa medaljom oko vrata sa Eurobasketa. Znamo da su ljetos izabranici Stevana Milojevića osvojili zlatnu medalju u Tbilisiju i da jednog od njih - talentovanog Nikolu Kusturicu - već gledamo u dresu Barselone, dok moramo i da se osvrnemo i na generaciju koja je godinu dana starija.

"Orlići" su se 2024. godine sa Krita vratili sa bronzom i tu generaciju predvodio je talentovani Andrej Bjelić, talentovani bek rođen 2008. godine u Čačku, koji važi za najvećeg talenta Real Madrida.

Kako je Bjelić zasjenio Mirotića?

Andrej Bjelić je sa omladinskom ekipom Real Madrida obezbijedio četvrtu uzastopnu titulu na prestižnom turniru za juniore pod nazivom "Ciutat de L’Hospitalet". Prvo je mladi tim Real Madrida u polufinalu bio bolji od Barselone (69:61), da bi u borbi za titulu savladao i Baskoniju (92:82).

Andrej Bjelić proved he's an elite scorer.



39 PTS⁰

5/11 3PT



39 PTS⁰



U obje te utakmice junak je bio Andrej Bjelić. U finalu protiv Baskonije vidjeli smo da je Bjelić postigao čak 39 poena i tako je izjednačio rekord star 46 godina, nadmašivši čak i Nikolu Mirotića koji je dominirao u mlađim kategorijama Real Madrida.

Andrej Bjelić (17, 194 cm) još jednom je potvrdio da mu je šut najjače oružje. Finale je završio s impresivnim procentima šuta: 8/13 za dva poena, 6/12 za tri poena i 5/6 sa linije slobodnih bacanja. To mu je na kraju naravno donijelo mjesto u idealnom timu turnira (sa saigračem Egorom Amosovom, pa Stefanom Joksimovićem i Juomom Makerom Bolom iz Baskonije, odnosno Mohamedom Keitom iz Barselone), dok je naravno izabran i za MVP-a.

Ko je Andrej Bjelić?

Talentovani košarkaš Real Madrida je iz "najkošarkaškijeg" srpskog grada Čačka i košarkaški put započeo je baš u mlađim kategorijama Borca za koji je igrao do 2023. godine, poslije čega ga je primijetio Real Madrid. Dominira u mladom timu, dok je ljetos bio dio seniorske ekipe na pripremama kada je zaigrao i protiv Albe.

Another Serbian guard made his debut for the Spanish club!



Andrej Bjelic '08, scored the first points for Real Madrid today! In the game against Alba Berlin, Andrej with a 5 point and 3 rebounds showed his shooting skills on the big stage.



Nice to see a kid from Serbia…pic.twitter.com/ZsSkUJDXXJ — LayUp Hoops (@Layup_Scouting)September 7, 2025



Andrej Bjelić je jedan od ključnih igrača ekipe u "Ligi U", gdje u prosjeku bilježi 7,8 poena, 3,2 skoka i 2,8 asistencija po meču.

Još prije dvije godine zablistao je na Evropskom prvenstvu za igrače do 16 godina gdje je u prosjeku bilježio čak 18,4 poena, 6,7 skokova i 2,9 asistencija, što mu je donijelo mjesto u idealnom timu turnira, kao i interesovanje NBA skauta koji odavno već žele da ga odvedu na koledž.

¡Campeones del Torneo de Hospitalet!



El Real Madrid se impone a Fundación Baskonia por 92-82 y revalida el título.



⭐ MVP – Andrej Bjelic:



39 Pts | 2 Asis | 2 Reb | 8/13 T2 | 6/12 T3 | 5/6 T1 | 34 Val



Enhorabuena a@JJuarezcrespoy a todo el equipo.



Gabriel Cazado

