Srbija ima novo košarkaško čudo: Andrej iz Čačka dominira kako nije ni Nikola Mirotić

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Talentovani srpski bek Andrej Bjelić dominira u mladom timu Real Madrida, daleko od Srbije.

andrej bjelic kosarkasko cudo iz srbije u real madridu Izvor: MN PRESS

Kadetska reprezentacija Srbije (do 16 godina) dvije godine zaredom vraćala se sa medaljom oko vrata sa Eurobasketa. Znamo da su ljetos izabranici Stevana Milojevića osvojili zlatnu medalju u Tbilisiju i da jednog od njih - talentovanog Nikolu Kusturicu - već gledamo u dresu Barselone, dok moramo i da se osvrnemo i na generaciju koja je godinu dana starija.

"Orlići" su se 2024. godine sa Krita vratili sa bronzom i tu generaciju predvodio je talentovani Andrej Bjelić, talentovani bek rođen 2008. godine u Čačku, koji važi za najvećeg talenta Real Madrida.

Kako je Bjelić zasjenio Mirotića?

Izvor: MN PRESS

Andrej Bjelić je sa omladinskom ekipom Real Madrida obezbijedio četvrtu uzastopnu titulu na prestižnom turniru za juniore pod nazivom "Ciutat de L’Hospitalet". Prvo je mladi tim Real Madrida u polufinalu bio bolji od Barselone (69:61), da bi u borbi za titulu savladao i Baskoniju (92:82).


U obje te utakmice junak je bio Andrej Bjelić. U finalu protiv Baskonije vidjeli smo da je Bjelić postigao čak 39 poena i tako je izjednačio rekord star 46 godina, nadmašivši čak i Nikolu Mirotića koji je dominirao u mlađim kategorijama Real Madrida.

Andrej Bjelić (17, 194 cm) još jednom je potvrdio da mu je šut najjače oružje. Finale je završio s impresivnim procentima šuta: 8/13 za dva poena, 6/12 za tri poena i 5/6 sa linije slobodnih bacanja. To mu je na kraju naravno donijelo mjesto u idealnom timu turnira (sa saigračem Egorom Amosovom, pa Stefanom Joksimovićem i Juomom Makerom Bolom iz Baskonije, odnosno Mohamedom Keitom iz Barselone), dok je naravno izabran i za MVP-a.

Ko je Andrej Bjelić?

Talentovani košarkaš Real Madrida je iz "najkošarkaškijeg" srpskog grada Čačka i košarkaški put započeo je baš u mlađim kategorijama Borca za koji je igrao do 2023. godine, poslije čega ga je primijetio Real Madrid. Dominira u mladom timu, dok je ljetos bio dio seniorske ekipe na pripremama kada je zaigrao i protiv Albe.


Andrej Bjelić je jedan od ključnih igrača ekipe u "Ligi U", gdje u prosjeku bilježi 7,8 poena, 3,2 skoka i 2,8 asistencija po meču.

Još prije dvije godine zablistao je na Evropskom prvenstvu za igrače do 16 godina gdje je u prosjeku bilježio čak 18,4 poena, 6,7 skokova i 2,9 asistencija, što mu je donijelo mjesto u idealnom timu turnira, kao i interesovanje NBA skauta koji odavno već žele da ga odvedu na koledž.

Priča za medalju gost Žarko Paspalj
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

