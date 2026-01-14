logo
Real Madrid napušta Evroligu!?

Real Madrid napušta Evroligu!?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Real Madrid će napustiti Evroligu i postati dio NBA Evrope.

real madrid napusta evroligu Izvor: MN PRESS

Real Madrid će napustiti Evroligu, najnovija je vijest u elitnom takmičenju. Prema pisanju "Diario As", španski velikan je donio odluku i prikloniće se NBA Evropi.

Nakon što je Barselona riješila da ostane još 10 godina u elitnom takmičenju, činilo se da će stanje ostati nepromijenjeno i da će ekipe koje su srž takmičenja biti na okupu i u budućnosti. Međutim, "kraljevski klub" sve je bliži odluci da se prikloni novom takmičenju, NBA Evropi, koja nudi nešto drugačije uslove.

Izlišno je govoriti o tome koliko će se tok takmičenja u Evroligi promijeniti odlaskom Real Madrida iz ovog takmičenja. Osim konkurencije, jak uticaj ostavlja i tradicija. Popularni El Klasiko bio je praznik svakog susreta u Evroligi, dok je svako gostovanje Reala u Srbiji izazivalo posebnu draž i rivalstvo.

Real je dosad 11 puta bio šampion Evrolige: 1963–64, 1964–65, 1966–67, 1967–68, 1973–74, 1977–78, 1979–80, 1994–95, 2014–15, 2017–18, 2022–23. 

Istini za volju, posljednje dvije sezone Real ne liči na klub koji je bio strah i trepet Evrope. U sezoni za nama "kraljevski klub" čak nije uspio da se domogne Fajnal-fora Evrolige, što je bio pravi šok za publiku. U tekućoj sezoni ova ekipa stoji nešto bolje, pošto je trenutno šesta na tabeli i ima skor 13-8.

Takođe, legendarni klub je akcionar Evrolige, te ostaje pitanje kako će se novonastala situacija završiti.

Ko su klubovi akcionari u Evroligi?

Efes (Turska)
Fenerbahče (Španija)
Baskonija (Španija)
Real Madrid (Španija)
Barselona (Španija)
Makabi (Izrael)
Olimpijakos (Grčka)
Panatinaikos (Grčka)
Olimpija (Italija)
ASVEL (Francuska)
Žalgiris (Litvanija)
CSKA (Rusija)

(MONDO)

