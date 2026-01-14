Veliko iznenađenje za Evroligu: Pregovori o licenci hitno zastali, ovakvu situaciju niko nije očekivao

ASVEL obavijestio Evroligu da neće tako lako preći u FIBA Ligu šampiona kako se misli

Francuski klub ASVEL nagovijestio je da neće tako lako napustiti Evroligu i time iznenadio mnoge. Iako je već mjesecima selidba kluba iz Vilerbana u FIBA Ligu šampiona posmatrana kao "gotova stvar", predstavnici ASVEL-a su jasno stavili do znanja Evroligi da ih ne otpisuju prerano.

"Naši izvori kažu da je ASVEL odbacio ideju da bi trebalo da bude isključen iz dugoročnih planova Evrolige, jer i dalje razmatra svoje opcije. Istovremeno, ASVEL se nije obavezao da će ostati u Evroligi na istom sastanku", objavio je isti izvor.

ASVEL je imao pravo da se ne izjasni, jer je vlasnicima "A" licence, među kojima je i ASVEL, dato pravo da razmisle i odluče do 15. januara. To će biti prvi rok u procesu licenciranja za naredni period, koji izaziva veliku pažnju u evropskoj klupskoj košarci. Timovi koji do 15. januara pristanu na ostanak u Evroligi imaće drugačije uslove vlasništva nad licencom, veće benefite i bolje okolnosti od onih koji se naknadno izjasne.

U ovom trenutku, Fenerbahče i Real Madrid nisu pristali na ostanak, već su tražili više vremena, uz prijedlog da ne potpisuju produženje na 10 godina, već na "pet plus pet".

Predsjednik gubi mjesto?

Podsjetimo, ranije danas postalo je poznato i to da klubovi-vlasnici Evrolige, 13 timova sa "A" licencom, povešće širu diskusiju o ostanku izvršnog direktora Paulijusa Motejunasa. Prema izvorima litvanskog portala "Basket news", komitet predstavnika klubova već ima u vidu tri ili četiri kandidata za tu poziciju, koji će biti predstavljeni na skupu kao alternative bivšem direktoru Žalgirisa.

Motejunas i predsjednik Evrolige Dejan Bodiroga dobili su 2024. godine produžetak mandata do 2028, ali je nezvanična informacija da je u njihove ugovore stavljena klauzula da mogu da budu raskinuti poslije dvije godine.

"Taj vremenski rok se poklapa sa trenutnim ciklusom izdavanja evroligaških licenci i čuva fleksibilan pristup vlasnicima dionica Evrolige", objašnjeno je.

Litvanski novinar naglašava da nije u pitanju bilo kakav nepredviđeni obrt, već unaprijed postignuti dogovor da pitanje ostanka Motejunasa dođe na red ove godine, bez obzira na ugovor.

Motejunas je navodno upoznat sa situacijom i spreman je da nastavi da radi, ako 13 klubova vlasnika Evrolige to izglasa. Podsjetimo, 13 timova koji se pitaju su Real, Barselona, Baskonija, ASVEL, Fenerbahče, Efes Olimpijakos, Panatinaikos, Armani, Žalgiris, Bajern, Makabi i CSKA Moskva.

