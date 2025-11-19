logo
Asvel doživeo blamažu u Evroligi nakon pobjede nad Partizanom!

Asvel doživeo blamažu u Evroligi nakon pobjede nad Partizanom!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Asvel je nakon trijumfa nad crno-bijelima doživio težak poraz od Monaka u Evroligi.

Ubjedljiv poraz Asvela od Monaka u Evroligi Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Nakon što je savladao Partizan, Asvel je odigrao najgori meč ove sezone i izgubio od Monaka na svom terenu 84:52. U francuskom derbiju tim Vasilisa Spanulisa pregazio je rivala.

Asvel je odigrao toliko loš napadački meč da nije imao nijednog dvocifrenog koašrkaša. Po sedam poena imali su Zek Seljas, Glen Votson i Toma Ertel, a ni u redovima rivala nije bilo previše efikasnih.

Majk Džejms i Nikola Mirotić su imali po 12 poena, Eli Okobo 11, dok je nekadašnji reprezentativac Srbije Nemanja Nedović upisao 5 poena za 17 minuta na terenu. Asvel je poslije ovog poraza na začelju tabele, dok je Monako sedmom pobjedom došao do sjedmog mesta.



Standings provided by Sofascore

U prethodnom kolu Asvel je savladao Partizan poenom razlike 88:87 i tako se digao sa dna tabele, ali sada će opet biti na posljednjoj poziciji sa samo tri pobjede. 

Tagovi

Asvel KK Monako Evroliga

