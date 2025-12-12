Makabi se vratio kući, Tel Aviv ključao kao nekad: Evroliga se ponovo igra u Izraelu

Makabi pobijedio ASVEL u povratničkom meču Evrolige u Tel Avivu

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Makabi se vratio u Tel Aviv poslije više od dvije godine i u njemu dočekao Asvel, u 15. kolu Evrolige. Na oduševljenje navijača na krcatim tribinama Menora Mivtačim arene, "Ponos Izraela" savladao je posljednjeplasirani tim tabele Evrolige 92:84.

Bek i najbolji igrač domaćih Loni Voker dao je sve od sebe da navijači ne odu kući razočarani i ubacio je 29 poena iako ga nije služio šut za tri opena (2/8). Pri šutevima za dva bio je skoro savršen (10/11), a tom napadačkom učinku dodao je i devet skokova.

Pune tribine inspirisale su i izraelskog krilnog centra Romana Sorkina, koji je ubacio 29 poena uz sedam skokova i obradovao navijače. Uz njih je dvocifreni bio i krilni košarkaš domaćih Džejlen Hord sa 15 poena, a doskorašnji bek Partizana Ife Lundberg ubacio je devet poena.

Francuski veteran Nando De Kolo postigao je 16 u ekipi ASVEL-a, ali nije uspio da pokvari povratničku žurku "Ponosa Izraela", koji se u toku dana zahvalio Beogradu i Srbiji na domaćinstvu u prethodne dvije godine, koliko je hala "Aleksandar Nikolić" bila Makabijev dom u Evroligi.

Tim Odeda Kataša trenutno ima skor 5-10 i uz jači domaći teren sigurno će stremiti i boljem učinku u nastavku sezone, dok je ASVEL na samom dnu, sa samo tri trijumfa u 15 kola.



