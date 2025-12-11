"Volimo vas, hvala na svemu": Makabi se zvanično vratio kući, ovo je zahvalnica srpskom narodu

Makabi iz Tel Aviva se vraća u Izrael poslije dvije godine.

Makabi iz Tel Aviva zvanično je napustio Beograd i ubuduće će mečeve Evrolige igrati u Izraelu. Nakon što je procijenjeno da je bezbjednosna situacija povoljna, izraelski velikan se vraća kući. Na zvaničnim nalozima tima iz Tel Aviva osvanula je zahvalnica Beogradu i Srbiji zbog gostoprimstva u protekle dvije sezone.

Makabi je svoje mečeve igrao u Pioniru, a prvu utakmicu u Tel Avivu će odigrati ovog četvrtka od 20.05 časova.

"Posebno danas, nekoliko sati uoči našeg prvog evroligaškog okršaja u Tel Avivu još od oktobra 2023. godine, željeli bismo da vam kažemo hvala. Hvala Srbiji i Beograđanima, hvala čitavoj organizaciji i osoblju, što ste nas dočekali raširenih ruku, sa toplinom i profesionalizmom. Volimo vas i nosićemo u srcu ove uspomene", napisao je Makabi na društvenim mrežama.

Makabi je među posljednjima u Evroligi sa skorom 4-10, a vidjećemo da li će povratak u domovinu uticati na bolje rezultate u nastavku sezone.

