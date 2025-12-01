Igrači spriječili smjenu trenera u Evroligi, šestorka se pobunila

Neobična situacija u redovima evroligaša Makabija gdje je trener Oded Kataš bio pred smjenom dok se nisu umiješali njegovi igrači.
Oded Kataš ipak ostaje trener Makabija, zvanično je potvrđeno. Očekivalo se da će prethodne nedjelje biti smijenjen zbog loših rezultata, međutim u njegovu zaštitu stali su njegovi igrači. Pobunili su se i zahtijevali od rukovodstva da mu daju još jednu šansu, garantovavši da će se situacija promijeniti i bez promjene šefa stručnog štaba.
"Makabi pruža punu podršku treneru Odedu Katašu. Bio je trener i ostaje trener. Klub želi da poželi sreću Odedu Katašu u svim izazovima koji ga čekaju do kraja sezone", navodi se u saopštenju Makabija objavljenom u nedjelju, bez preciziranja koji su to igrači stali uz njega, ali jasno je da se radi o onima čije se mišljenje i te kako poštuje i samo zbog tog razloga će Kataš ipak nastaviti posao u Tel Avivu.
Prema nezvaničnim informacijama, trenera su štitili Tamir Blat, Roman Sorkin, Džon Dibartolomeo, Vil Rajman i Ti Džej Lif, dok je s druge strane "problematičan" Luni Voker koji ne pruža dovoljno dobre partije uprkos tome što je najplaćeniji igrač tima.
Kataš je inače trener Makabija već četvrtu sezonu zaredom. U prvoj je Makabi bio peti i malo mu je falilo da dođe do fajnal-fora, potom su bili sedmi na tabeli i stali su u četvrtfinalu protiv Panatinaikosa (3-2), da bi žestoko razočarali prošle sezone. Tek 16. mjesto na tabeli, ali treba uzeti u obzir i da nisu igrali kod kuće. Ove godine imaju takođe velike probleme i tek su na skoru 3-10.
