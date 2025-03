Da li će Makabi završiti Evroligu u Izraelu? Monako i Virtus rekli "da", Bajern neodlučan, Panatinaikos odbio!

Pojedini evroligaški klubovi ne žele u Tel Aviv.

Do kraja Evrolige ostalo je još sedam kola, od toga Makabi ima četiri utakmice na svom terenu. Izraelski klub htio je neke od tih mečeva da odigra u Tel Avivu u svojoj "Menora Mitavči areni". Prvi je glas protiv toga podigao Panatinaikos i poručio da "nema namjeru da igra tamo".

Grčki tim trebalo je da gostuje 26. marta, a prije tog gostovanja imaju Monako (13. marta), zatim Virtus (20. marta) i onda još Bajern (3. aprila). Zbog toga su strani mediji kontaktirali spomenute klubove kako bi dobili odgovor na to pitanje - da li žele da gostuju u Izraelu?

Španski list "Mundo Deportivo" prenio je da je dobio pozitivan odgovor od Monaka i Virtusa i da su oni spremni na to ako Evroliga da dozvolu, dok je Bajern neodlučan po tom pitanju. Isti list poslao je to pitanje i čelnicima Barselone. "Naš stav, koji smo prenijeli i Evroligi, jeste da ako su sigurni da neće biti problema i da rat neće da utiče na to, da se nećemo protiviti. Trenutno ne postoje garancije i nema smisla igrati u Izraelu ove sezone", poručili su iz Barse.

Čelnici Evrolige posjetili su Tel Aviv

Izraelski portal "Walla sport" prenio je i da su čelnici Evrolige posetili Tel Aviv predvođeni direktorom odsjeka za takmičenje Dijegom Gajanom. Njegova želja bila je da dođe da vidi kakav je život u Tel Avivu i da vidi šta se tačno dešava.

"Odluka o Makabiju u Evroligi direktno i automatski će da utiče i na druge izraelske predstavnike u Evrokupu. Ako ne mogu mečeve kod kuće da igraju u Izraelu onda šanse za osvajanje Evrokupa i kvalifikovanje u Evroligu opadaju. Hapoel Jerusalim će da dočeka Gran Kanariju ili Veneciju u Evrokupu u Beogradu, dok će Hapoel Tel Aviv u Samokovu (Bugarska) da čeka Budućnost ili Turk Telekom", piše u tekstu.

