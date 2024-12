"Otići ću ako nismo dobri, ne mogu da shvatim neke stvari": Sferopulos nervozan pred novinarima poslije pobjede Zvezde

Janis Sferopulos pričao je sa novinarima poslije pobjede Crvene zvezde.

Crvena zvezda upisala je devetu evroligašku pobjedu i poslije 17 kola je na pozitivnom skoru sa 9-8. U beogradskoj Areni savladala je Makabi (81:73). Bilo je dosta oscilacija tokom meča. U jednom momentu velika prednost, pa serija rivala od 17:0 i na kraju trijumf srpskog tima.

Poslije utakmice pred novinare je sjeo Janis Sferopulos.

"Čestitam igračima na velikoj i zasluženoj pobjedi. Igrali smo protiv tima koji je veoma talentovan i koji može da poentira i da nađe ritam lako, što ste svi vidjeli na početku drugog poluvremena. Osim tih 6-7 minuta, možda 8 u trećem kvartalu, kontrolisali smo igru. Kada su oni poveli našli smo smirenost, igrali smo pametnije. Srećan sam i zadovoljan što smo došli do dvocifrenog plusa i pobijedili lako na kraju. U Evroligi nema lakih mečeva i svi moraju to da shvate. Ponekad osjećam da mnogi ljudi van tima ne razumiju šta je Evroliga. Osjećam da moraju da budu više ponosni na tim, borimo se iz meča u meč, iz nedjelje u nedjelju. Pobjeđujemo, gubimo, ali se borimo. Pogledajte rezultate svih timova i shvatićete čemu pričam. Imamo pozitivan rezultat poslije prve polovine sezone. Imamo samo dvije pobjede manje od prvoplasiranog i nismo srećni? Hvala vam", rekao je Sferopulos.

Prokomentarisao je i tu seriju 17:0.

"Ne pamtim da smo imali takvu lošu seriju od kada sam ja ovdje. Ne smije tako nešto nikada više da se ponovi."

Upitan je i šta se dogodilo u toj trećoj dionici sada i u četvrtoj protiv Efesa u Istanbulu.

"Izgubili smo koncentraciju i to je loše. Ne smijemo da odustanemo kada stvari ne idu dobro, moramo to da popravimo. To se desilo i u Turskoj i sada u trećoj dionici. Moramo da popravimo to, očigledno je."

"Ako nismo dobri, ja ću da odem"

"Ako nismo dobri, ja ću da odem"

Zasmetalo je grčkom stručnjaku to što smatra da neki nisu zadovoljni rezultatima i igrom Zvezde.

"Može da bude i bolji skor naravno. Izgubili smo neke mečeve u završnicama, neke smo pobijedili koje neki nisu očekivali, kao Monako, Fenerbahče. Naravno da bih prihvatio ovakav skor i prije početka sezone. Nemamo tradiciju da budemo plej-of tim. Možda su očekivanja navijača luda. Mi moramo da hodamo po zemlji, ne da poletimo. Gradimo nešto, korak po korak. Nema čarobnog štapića. Moramo da popravimo te loše periode, da sredimo. Pozitivni smo na tabeli. Barselona je iza nas, Real Madrid takođe."

Nastavio je u istom dahu.

"Šta hoćete da vam kažem? Mi se borimo. Želimo da uradimo nešto dobro, potrebna nam je podrška svih koji vole klub. Oni koji ne vole, za njih nas boli briga. Oni koji vole, moraju da podrže ekipu. Ako ne budemo uspjeli na kraju sezone, nismo dobri, ja ću da odem. Imamo proces, borimo se. Nismo postali najbolji tim na svijetu, ali kada se zajedno borimo možemo da pobijedimo svakoga, kada to ne radimo, možemo da izgubimo od svih. Svi moraju to da shvate, da podržavaju tim. Neki nisu zadovoljni sa skorom 9-8 i to ne mogu da razumijem. Izvinite, ne mogu to da shvatim."

Objasnio je i šta se dešavalo između dva meča.

"Nismo imali slobodan dan. Makabi je igrao u utorak, pa u petak. Mi smo igrali u srijedu, pa u petak. Makabi je bio u Beogradu za oba meča, mi smo putovali. Moramo da nađemo način da igrači ostanu svježi. Moraju da budu spremniji da igraju sa energijom. Ovakve utakmice su zahtjevne, traže mnogo energije. Ako ih 'ubijem' na treningu i tako potrošim energiju, neće biti spremni za meč. Borili su se, energetski su bili dobri i ponosan sam. U ovakvom formatu Evrolige nema mnogo vremena za trening. Gledamo snimke, pravimo analize, šta treba da radimo. Imali smo šuterski trening jutros."

Pohvale za Gedraitisa i Bolomboja

Gedraitis, koji se dosta mučio u prethodnom periodu, meč je završio sa 6 poena i 5 skokova. Dao je dvije veoma važne trojke.

"Rokas je veliki profesionalac. Igrač kojeg svaki trener želi u timu. Trudi se, daje maksimum uvijek. Ponekad ga koristim manje, ponekad više. Kada god je potreban, tu je i to je veoma važno. Zadovoljan sam. Bio je dobar na obje strane terena, pogađao je, defanzivno je bio dobar, kako u timskoj tako i u odbrani jedan na jedan i bio je ključ", rekao je Sferopulos.

Pohvalio je i Bolomboja.

"Svi su danas shvatili, bila je to njegova najbolja utakmica od kada se vratio iz povrede. Svi su shvatili koliko nam je falio tokom ovih mjesec i po dana koliko ga nije bilo."

Davidovac je u prošlom meču bio iks faktor, sada nije igrao ni sekund.

"Dejan je džoker, danas mi džoker nije bio potreban."

Kada će zaigrati Džon Braun?

"Ne znamo to još uviijek."

Šta se razlikuje u Zvezdi?

Jedno od pitanja za Sferopulosa bilo je i o tome šta se razlikuje u Zvezdi ove sezone, pošto je prošle gubila mečeve kada nije išlo dobro, a sada je pobijedila i Virtus i Makabi.

"Imamo tim u kom je svaki igrač važan. Ovo je značenje tima. To su ljudska bića, ne mogu 10 mjeseci da igraju na vrhunskom nivou. Letimo, spavamo u jednom gradu, ima kašnjenja na aerodromu, ima ovoga i onoga. Igrači moraju da budu spremni, potrebna je stabilnost. Kada imate dobru podršku, ljude sa klupe, dobre igrače i duži sastav, očigledno je da neko drugi može da uskoči, da se bori i to je značenje tima. Ja pokrivam tebe na tvoj loš dan, ti mene kada ja imam loš dan. Tako smo gradili tim, tako smo razmišljali. Srećan sam što se pojavi neko da pomogne ekipi kada neko ima loš dan, što je normalno. Neko drugi daje dodatnu moć ekipi. U Bolonji i sada", pojasnio je Sferopulos.

Nastavio je da objašnjava.

"Slažem se da nismo igrali 40 minuta odlično, recite mi koji tim je uspio to, malo. Svaki meč ima uspone i padove. Šta možete da kažete za Efes? Da li su imali stabilnost? Ne, ali su pobijedili. Treba li da budu tužni jer su tri četvrtine bili u zaostatku? Hoće li da budu tužni? Ne razumijem to. Vjerujemo više i da možemo da nadomjestimo sve probleme. Ponekad ti sebi napraviš problem kada nisi dovoljno strpljiv, kada žuriš da završiš meč i to je loše. Moramo da budemo strpljiviji i to nam je nedostajalo na startu drugog poluvremena, meč traje 40 minuta i to je bitno. Imamo igrače na klupi koji mogu da pomognu kada je potrebno."

Za kraj je upitan i za naredni meč sa Partizanom u regionalnom derbiju.

"Pričaćemo o Partizanu prije derbija. Pustite nas da slavimo ovu pobjedu. Laku noć", zaključio je Sferopulos.

