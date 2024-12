Džoel Bolomboj otvorio dušu pred kamerama: "Bio sam na štakama, nisam mogao da hodam normalno"

Džoel Bolomboj bio je igrač utakmice protiv Makabija.

Izvor: Printscreen/Euroleague TV

Džoel Bolomboj se vratio i odmah se vidjelo koliko je nedostajao Crvenoj zvezdi. Nosio je ekipu na svojim plećima, demonstrirao je silu u reketu i bio najzaslužniji za pobjedu protiv Makabija (81:73). Proglašen je i za igrača utakmice.

Za 29 minuta na parketu imao je 17 poena, 6 skokova (8/11 za dva). "Lijep je osećaj. Najvažnije je da smo pobijedili, to je jedino bitno. Vratili smo se poslije poraza od Efesa. Ima dosta stvari koje možemo da unaprijedimo. Loše smo počeli treću dionicu i to nije bilo dobro. Ovog puta smo uspjeli da se vratimo, a to nećemo moći svaki put. Uzećemo ovu pobjedu i idemo dalje", rekao je Bolomboj poslije meča.

Ta treća četvrtina mogla je skupo da košta crveno-bijele. Gosti su napravili seriju od 17:0 i u jednom momentu i poveli. "Bilo je iscrpljujuće, posebno za mene, fizički nisam u tom najboljem stanju. Par puta je bilo kao da sam izgubio snagu. Bilo je dobro, izdržao sam, sve će da dođe na svoje. Više odmora i fokus na sljedeći meč."

Zatim je otvorio dušu na pitanje o povratku na parket. "Mnogo mi je nedostajala košarka. Duga dva mjeseca. Srećom nije mi bila potrebna operacija. Bio sam na štakama tri nedjelje, nosio sam i zaštitu, nisam mogao da hodam normalno. To što sam ovdje, što igram, što pobjeđujemo, to je za mene lično velika pobjeda", zaključio je Bolomboj.

