Zvezda protiv Makabija vida rane poslije Efesa: Težak meč pred crveno-bijelima i sve to pred susret sa vječitima

Crvena zvezda u 17. kolu Evrolige dočekuje Makabi.

Izvor: MN Prees

Crvena zvezda dočekuje Makabi u Beogradskoj areni u okviru 17. kola Evrolige, meč počinje u 20.30 sati. Klub sa Malog Kalemegdana u meč ulazi poljuljan poslije bolnog poraza u Istanbulu, a zatim je otkazao i trening narednog dana. I sve to kao uvertira pred vječiti derbi u regionalnom takmičenju.

Nije Zvezda bila loša u Istanbulu, čak suprotno. Igra do poluvremena nagovještavala je da će crveno-bijeli napokon stići do pobjede nad Efeseom kad je u pitanju gostujući teren, ali... U trećoj četvrtini uloge su se zamijenile i na kraju je to bio novi, ubjedljiv poraz.

Međutim, Efes igra sjajno ove sezone, pa njihov preokret i ne čudi. A, treba uzeti u obzir i da je Zvezda izgledala neprepoznatljivo u drugom dijelu utakmice, Kodi Miler-Mekintajer imao je veliki broj izgubljenih lopti, a dok je Ajzea Kenan za 13 minuta na parketu uputio svega jednu loptu ka košu.

Ipak, treba imati u vidu da je naredni meč Zvezde protiv Makabija koji, za razliku od prošle sezone, ne izgleda najbolje na terenu. Samim tim, crveno-bijeli morali bi da potvrde prednost domaćeg terena i opravdaju ulogu favorita. Eventualna pobjeda donijela bi izabranicima Janisa Sferopulosa pozitivan skor, s obzirom na to da trenutno imaju po osam pobjeda i poraza.

Zvezda bolja u međusobnom skoru

Kad su u pitanju susreti ova dva tima Zvezda ima prednost od 11:7. Tokom prošle sezone obje ekipe su opravdale prednost domaćeg terena, a kako je izgledala igra Makabija najbolje govori činjenica da je u ukupnom plasmanu završio kao sedmi tim sa ukupnim skorom od 20 pobjeda i 14 poraza.

Izvor: MN PRESS

Ipak, crveno-bijeli su odigrali iscrpan meč u Istanbulu i zbog toga otkazali trening uoči naredne utakmice. Takođe, još uvijek nema informacija kojeg stepena je povreda Ognjena Dobrića koji je morao uz pomoć saigrača da napusti meč protiv Efesa. Svakako, teško je očekivati da ćemo ga vidjeti na terenu večeras.

Prije te povrede Dobrić je igrao veoma dobro, za 19 minuta je postigao osam poena i imao je 60 posto uspješnosti koševa iz igre. Statistici je pridodao i tri skoka. Takođe nije poznato da li će se ovog puta u timu naći i Miloš Teodosić koji nije putovao sa timom u Istanbul.

Povratak Bolomboja

Raduje činjenica da se Džoel Bolomboj vratio na teren. Prve minute, poslije dva mjeseca, upisao je i regionalnom takmičenju protiv Studentskog centra. Koji dan kasnije našao se i na parketu prtiv Efesa, ali nije bilo realno očekivati njegovu formu sa početka sezone.

Izvor: MN Prees

Ipak, pružio je zadovoljavajući učinak, pošto je na terenu proveo 20 minuta i postigao pet poena, ali sa 100 posto učinka iz igre, oba puta je bio precizan ispod koša rivala. Takođe, statistici je dodao i sedam skokova, od kojih je šest bilo u napadu.

Povratak Amerikanca sa ruskim pasošem veoma će značiti Crvenoj zvezdi, s obzirom na to da je Makabi izuzetno dobra ekipa ispod koša. U svojim redovima Odet Kataš ima najboljeg pojedinca na ofanzivnom skoku - Hasijel Rivera bilježi 5,1 uhvaćenu loptu na meču, odnosno 2,7 skokova u odbrani i 2,4 u napadu.

Gdje možete gledati meč?

Izvor: MN PRESS

Utakmicu možete pratiti u tekstualnom prenosu uz MONDO ili na ekranima Sport kluba. Susret počinje u 20-30 časova.

Tabela Evrolige