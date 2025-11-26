logo
Ife Lundberg zaigrao košarku nakon pet mjeseci: Milano pregazio Makabi u drugom poluvremenu

Ife Lundberg zaigrao košarku nakon pet mjeseci: Milano pregazio Makabi u drugom poluvremenu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nekadašnji košarkaš Partizana debitovao za Makabi Tel Aviv.

milano ubjedljiv protiv makabija debitovao lundberg Izvor: MN PRESS

Košarkaši Olimpije iz Milana ubjedljivo su nadigrali Makabi u Beogradu sa 102:88 u 13. kolu Evrolige. Svoj debi za izraelski tim zabilježio je nekadašnji košarkaš Partizana Ife Lundberg koji je za osam minuta na terenu postigao tri poena. Danac je odigrao prvi meč još od juna kada je igrao u plej-ofu ABA lige.

Olimpija je imala +10 već tokom prve dionice, da bi se izabranici Odeda Kataša konsolidovali u drugoj, pa su na poluvrijeme otišli sa manjim zaostatkom - 48:54. U drugom poluvremenu je na terenu postojala samo jedna ekipa, pa je uslijedio debakl domaćina.

Prednost je tada narasla do maksimalnih +26.

Ipak, gosti su odigrali rasterećenu završnicu, dozvoli seriju 12:0, ali pobjeda je ponovo bila ubjedljiva.

Ševon Šilds je predvodio Olimpiju Milano sa 26 poena, dok ga je Bruk ispratio sa 20. Marko Gudurić je ubacio 7 poena. U poraženom timu prednjačio je Loni Voker sa 21 poenom i Roman Sorkin sa 20.










(MONDO)

