Evroliga mijenja kurs: Došao je kraj, smjenjuje se izvršni direktor Paulijus Motiejunas

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Akcionari Evrolige razmatraju nekoliko zamjena za izvršnog direktora Paulijusa Motiejunasa

Odlazi ivršni direktor Evrolige Paulijus Motiejunas Izvor: Printscreen/youtube/ישראל ספורט

Evroliga pred sobom ima mnogo obaveza i planova, a na sastanku koji je planiran za 13. januar pokrenuto je pitanje i o ulozi izvršnog direktora Paulijusa Motiejunasa. Tačnije, klubovi već imaju i nekoliko kandidata koji bi uskoro mogli da naslijede dobro poznato lice elitnog takmičenja.

Već je poznato da su na istom sastanku Partizan i Crvena zvezda zatražili A licence Evrolige, da je Barselona riješila da još 10 godina bude zasigurno dio ovog takmičenja, a sada se razmatra i pozicija izvršnog direktora, kako saznaje Basketnjuz. Sastavljen je odbor od nekoliko predstavnika klubova Evrolige, a ta grupa je angažovala agenciju da istraži potencijalne kandidate za ovu poziciju.

Međutim, Motiejunas je zajedno sa Dejanom Bodirogom 2024. dobio produženje mandata za još četiri godine, ali se navodi i da je u ugovoru ostavljena klauzula po kojoj može doći do prekida saradnje, nakon prve dvije godine. Ovaj vremenski okvir usklađen je sa navedenim pravilima.

Kako isti medij navodi, proces je u toku već neko vrijeme, a odluka bi mogla biti donijeta u narednim nedjeljama ili mjesecima. Takođe, Motiejunas je upoznat sa procesom, ali je takođe i naveo da je spreman da nastavi sa radom ako su akcionari spremni da podrže njegov rad na predstojećem glasanju.

Izbor potencijalnih nasljednika trebalo bi da bude predstavljen na sljedećem sastanku akcionara u Barseloni koji je najavljen za kraj mjeseca januara. Naravno, postoje i timovi koji podržavaju njegov rad, a oni u prvi plan ističu proširenje Evrolige, kao dobru stranu poslovanja Motiejunasa. Takođe, navodi se i da je tržište prošireno na Bliski istok, što je okarakterisano kao dobra stavka u njegovom radu.

Ko su klubovi akcionari u Evroligi?

  • Efes (Turska)
  • Fenerbahče (Španija)
  • Baskonija (Španija)
  • Real Madrid (Španija)
  • Barselona (Španija)
  • Makabi (Izrael)
  • Olimpijakos (Grčka)
  • Panatinaikos (Grčka)
  • Olimpija (Italija)
  • ASVEL (Francuska)
  • Žalgiris (Litvanija)
  • CSKA (Rusija)

