Barselona potpisala na 10 godina: Procurile informacije iz Evrolige, evo šta se dešava sa srpskim klubovima

Barselona ne mrda iz Evrolige, a Crvena zvezda i Partizan traže "A" licence.

Izvor: EPA/QUIQUE GARCIA

Poslije mnogo priče o prelasku u NBA Evropu, Barselona se izgleda konačno odlučila. Katalonski gigant je prema informacijama "Jurohupsa" uspio da dogovori desetogodišnji ugovor sa Evroligom na sastanku u utorak.

Navodno je sve dogovoreno, ali još nije formalizovan ovaj dogovor i do kraja januara ćemo imati i napismeno i zvanično desetogodišnji ugovor između Evrolige i katalonskog kluba.

Što se tiče drugih klubova Fenerbahče je navodno tražio da se produži rok za donošenje odluke, ali prije svega zato šton je predsjednik kluba Sadetin Saran uhapšen 25. decembra i sada nema nikoga ko bi pravno bio u mogućnosti da stavi potpis na ugvoor.

Za sada znamo da je Asvel na putu da napusti Evroligu, a vidjećemo da li će se još neki klub koji trenutno nastupa u elitnom takmičenju odlučiti na tako nešto. Prošle sezone je to odlučila Alba i berlinski velikan više nije dio takmičenja.

Šta je sa srpskim klubovima?

Istoga dana kada je došla informacija o Barseloni izašla u javnost, grčka "Gazeta" je javila da Crvena zvezda i Partizan traže "A" licence Evrolige. Prema navodu tog medija najveći srpski klubovi budućnost vide samo u Evroligi, a za "A" licencu se još bore Virtus, Dubai, Monako, Hapoel Tel Aviv, Valensija i Hapoel iz Jerusalima.