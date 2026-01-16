logo
Da li smo upravo gledali posljednji El klasiko u Evroligi? Real razbio Barselonu, katastofa Kevina Pantera

Da li smo upravo gledali posljednji El klasiko u Evroligi? Real razbio Barselonu, katastofa Kevina Pantera

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Real Madrid pobijedio je u i u drugom ovosezonskom derbiju protiv Barselone.

Real pobijedio Barselonu u Evroligi Izvor: Irina R Hipolito / Shutterstock Editorial / Profimedia

U jeku previranja u evropskoj košarci, odigran je drugi ovosezonski El Klasiko u Evroligi. Košarkaši Real Madrida su poslije pobjede na startu takmičenja u gostima kod Barselone slavili i na domaćem terenu, i to mnogo lakše nego što se očekivalo - 80:61.

Prije samo dvije nedjelje, Katalonci su trijumfovali u ACB ligi, ali ove večeri nije bilo ni traga ni glasa od ekipe koja je postigla preko 100 poena.

Kataloncima je to prvi poraz u novoj godini i definitivno će ga dugo pamtiti jer im je ove večeri slabo šta polazilo za rukom. Real je bio agresivan od prvog minuta i bio raspoložen napadački, da bi već u drugoj dionici imao dvocifrenu prednost.

Najbliže što su stigli izabranici Ćavija Paskvala je -5 tokom trećeg perioda, ali izdržali su pritisak Madriđani, vratili stvari u svoje ruke i stigli do maksimalnih +23 u posljednjem kvartalu.

Garuba je predvodio Real sa 16 poena, dok je Gabrijel Dek je bio nepogrešiv sa distance. Šutirao je 4/4 za tri poena i meč završio sa 12 poena koliko je imao i Hezonja, dok ih je Tavares ispratio sa 11.

U poraženom timu Brizuela je imao 13, Laprovitola 12, Šengelija 10 a njih trojica su bili jedini dvocifreni igrači. Kevin Panter se utopio u sivilo tima i završio meč sa tri poena, šutiravši 0/3 za tri i 0/3 za dva poena. Jedine koševe postigao je sa linije za slobodna bacanja.



Tagovi

KK Real Madrid KK Barselona El Klasiko košarka Evroliga

