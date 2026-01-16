Da li smo upravo gledali posljednji El klasiko u Evroligi? Real razbio Barselonu, katastofa Kevina Pantera

Real Madrid pobijedio je u i u drugom ovosezonskom derbiju protiv Barselone.
U jeku previranja u evropskoj košarci, odigran je drugi ovosezonski El Klasiko u Evroligi. Košarkaši Real Madrida su poslije pobjede na startu takmičenja u gostima kod Barselone slavili i na domaćem terenu, i to mnogo lakše nego što se očekivalo - 80:61.
Prije samo dvije nedjelje, Katalonci su trijumfovali u ACB ligi, ali ove večeri nije bilo ni traga ni glasa od ekipe koja je postigla preko 100 poena.
Kataloncima je to prvi poraz u novoj godini i definitivno će ga dugo pamtiti jer im je ove večeri slabo šta polazilo za rukom. Real je bio agresivan od prvog minuta i bio raspoložen napadački, da bi već u drugoj dionici imao dvocifrenu prednost.
Najbliže što su stigli izabranici Ćavija Paskvala je -5 tokom trećeg perioda, ali izdržali su pritisak Madriđani, vratili stvari u svoje ruke i stigli do maksimalnih +23 u posljednjem kvartalu.
El Clásico belongs to Real Madrid as they complete the season sweep over FC Barcelona in dominating fashion!
Garuba je predvodio Real sa 16 poena, dok je Gabrijel Dek je bio nepogrešiv sa distance. Šutirao je 4/4 za tri poena i meč završio sa 12 poena koliko je imao i Hezonja, dok ih je Tavares ispratio sa 11.
U poraženom timu Brizuela je imao 13, Laprovitola 12, Šengelija 10 a njih trojica su bili jedini dvocifreni igrači. Kevin Panter se utopio u sivilo tima i završio meč sa tri poena, šutiravši 0/3 za tri i 0/3 za dva poena. Jedine koševe postigao je sa linije za slobodna bacanja.
