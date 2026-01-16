logo
Komentator Evrolige isprozivao Gudurića protiv Zvezde: "Nagradiće te u Holivudu za ovo, uskoro će Oskar"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Komentatoru Evrolige nije se dopala situacija u kojoj je Marko Gudurić iznudio faul Nikole Kalinića na meču Armanija i Crvene zvezde i to je javno iskazao.

Komentator Evrolige isprozivao Gudurića Izvor: Printscreen/X/Eurohoopos

KK Crvena zvezda je uspela da napravi veliki preokret i da pobijedi Armani u Milanu (104:96). Svašta se dešavalo na tom meču, a jedan detalj posebno je privukao pažnju. I to najviše zahvaljujući komentatoru koji je radio prenos na televiziji Evrolige i kome se nije dopala reakcija Marka Gudurića u duelu sa Nikolom Kalinićem.

Situacija se dogodila na početku posljednjeg kvartala kada se Gudurić postavio i izvukao faul u napadu Kalinića. U tom momentu je domaći tim imao 10 poena prednosti (82:72). Komentator je smatrao da je srpski reprezentativac "flopovao" odnosno "odglumio" faul.

"Okej. Gudurić pada. U toku je dodjela nagrada u Holivudu. Propustio si 'Zlatni globus' prošle nedjelje. Uskoro će 'Oskar'", rekao je komentator.

Izazvao je potez komentatora i buru na društvenim mrežama i svađu među navijačima. Većina se slaže da je Gudurić možda bespotrebno odreagovao tako, ali da je postojao faul pošto je postojao kontakt i udarac rukom u predjelu glave.

01:48
Izjava Saša Obradović
Izvor: ArenaSport
Izvor: ArenaSport

