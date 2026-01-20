Pau Gasol uz NBA Evropu: Ovo su detalji sastanka u Londonu, sve je spremno za "ligu bogatih"

Više od 250 zvaničnika prisustvovalo je sastanku kojim je predsjedavao Adam Silver.

Operacija NBA Evropa zvanično je počela u Londonu gde je održan sastanak na kome su prisustvovali predstavnici najvećih evopskih klubova - Real Madrida, Barselone, Olimpije Milano, Panatinakosa, Asvela, Bajerna, Albe. Kako na vodi "Atletik", Mančester siti i Milan su zainteresovani za veliki projekat koji je najavljen za 2027. godinu.

Adam Silver je od početka zaštitno lice, ali će značajnu ulogu u osnivanju novog takmičenja na tlu Starog kontinenta imati legendarni Pau Gasol. Možda nije uspio da ubijedi Barselonu da raskine saradnju sa Evroligom, ali nema sumnje da će njegov uticaj biti veliki u pregovorima sa ostalim evropskim klubovima.

"Ovo je jedinstvena prilika. Sve se svodi na učenje jedni od drugih. Sve se svodi na stvaranje novog poduhvata zajedno. Da, govorimo o ligi, ali ovo ide daleko dalje. Radi se o ekosistemu, o običnim igračima, o domaćim ligama i o uticaju na djecu... Toliko je toga na kocki, i zato mislim da je ovo toliko važno i toliko uticajno, i zato sam toliko uzbuđen što sam i ja dio toga", rekao je Gasol.

Adam Silver komesar NBA lige

Zvaničnici NBA su se sastali sa predstavnicima Fenerbahčea prošle nedjelje u Berlinu i njihova odluka koja mora biti donijeta do kraja sezone će biti ključna u strateškom smislu.

Na sastanku su bili prisutni brojni investitori, a među njima i Katar Sports Investments, koja je vlasnik fudbalskog giganta Pari Sen Žermena. Saudijski javni investicioni fond (PIF), koji posjeduje klub engleske Premijer lige Njukasl Junajted poslao je zvaničnike na Silverov sastanak.

Svjetski poznat brend "Najk" je potencijalni glavni sponzor lige i na sastanku su prisustvovali rukovodioci te kompanije.

12 gradova, 12 stalnih učesnika

Jedini model koji je predočen javnosti je onaj po kome će novo takmičenje imati 16 učesnika, 12 stalnih i četiri koji će svoje mjesto izboriti preko FIBA takmičenja, tačnije Lige šampiona. Svaki tim koji se takmiči pod okriljem FIBA mogao bi da izbori plasman.

"Pored stalnih mjesta, nova liga bi ponudila svakom klubu u domaćoj ligi u Evropi koja je pridružena FIBA, put zasnovan na rezultatima do kvalifikacija na godišnjem nivou, bilo kroz FIBA Ligu šampiona ili kvalifikacioni turnir na kraju sezone. Liga bi uskladila svoj raspored sa rasporedima domaćih liga i reprezentacija, omogućavajući igračima da predstavljaju svoj klub i nacionalni tim tokom čitave godine", navedeno je u ranije saopštenju NBA i FIBA.

