Nova "korpa" za NBA Evropu

Nova "korpa" za NBA Evropu

Autor Jelena Bijeljić
0

Adam Silver dobio je još jednu zahvalnicu, da li će ovo biti ključno u formiranju novog takmičenja?

Mancester junajted I siti nece u nba evropa

Izvršni komesar NBA lige Adam Silver razgovarao je sa predstavnicima Mančester junajteda i Mančester sitija oko priključivanja novom projektu na tlu Evrope. Ipak, kako piše BBC, engleski velikani nisu zainteresovani da budu dio njihovog plana.

FIBA i NBA žele zajedničkim snagama da "prekroje" evropsku košarkašku mapu, ali neće to ići tako lako kako se očekivalo. Uprkos tome što je veliki novac i igri, evropski klubovi su i dalje skeptični. Mančester koji živi za fudbal je bio idelano mjesto na kome su Amerikanci željeli da pokrenu svoju misiju, ali nisu dobili očekivanu reakciju.

Razgovaramo sa svima i to je dio razloga zašto ovaj proces traje toliko dugo. Počeo sam javno da govorim o tome oko Olimpijskih igara u Parizu i željeli smo da budemo sigurni da smo obuhvatili sve. Razgovarali smo sa svim zainteresovanim stranama, pokrivamo sve oblasti i sve mogućnosti", rekao je Adam Silver za "BBC Sport".

Adam Silver komesar NBA lige
Adam Silver komesar NBA lige

Takođe, Barselona je zvanično odustala od priključenjua novom takmičenju koje bi trebalo da startuje u oktobru 2027. godine, dok su jedino izvesni priključenje berlinske Albe i Olimpije iz Milana. Trebalo bi da fudbalski klub Milan bude dio ove priče, dok se Inter povukao.

I dalje se čeka na odluku Real Madrida koja bi mogla da izazove veliki potres u evropskoj košarci, ukoliko odluče da rizikuju i priključe se takmičenju koji još uvijek samo u domenu teorije. Konačnu odluku će morati da donesu do kraja sezone, a Evroliga insistira na istinskoj posvećenosti i ne dozvoljava bilo kakve ustupke niti uključivanje novih klauzula.

(MONDO)

