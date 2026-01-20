"Željko Obradović nas nije želio u Evroligi": Idu u NBA Evropa, Adam Silver ih prve ubijedio

Alba iz Berlina napustila je Evroligu i vidi svoju budućnost u NBA Evropa.

Sportski direktor Albe iz Berlina Imar Oheda izjavio je da nisu bili poželjni u Evroligi i da je nekadašnji trener Partizana Željko Obradović to nekoliko puta rekao u javnosti. Od ove sezone takmiče se u Ligi šampiona pod okriljem FIBA, a dugoročni plan je priključenje novom takmičenju NBA Evropa.

Alba je propoznatljiva u Evropi po razvoju mladih igrača i upravo zbog toga su zanimljivi Amerikancima. Nakon istupanja iz Evrolige započeli su tranzicioni period.

"Velika promjena za nas, morali smo da se prilagodimo. Bilo je teško ljeto, pogotovo meni da sastavim tim, jer smo imali veliko smanjenje budžeta za igrački kadar, više od 65%. Mnogo igrača je imalo ugovore, evroligaške, pa sam morao da ih sačekam da potraže druge opcije kako bismo to popravili. Ipak, veoma sam srećan jer je tim mlad, ima mnogo novajlija i bio sam spreman na to zbog okolnosti u kojima smo. Mnogo sam srećan i kako sezona protiče zasad, jer smo na početku imali ostali bez dvojice glavnih igrača. Jedan od njih je Martinas Ehodas, koji je povrijeđen, a drugi Bugi Elis, za koga se interesovao Dubai i preuzeo ga. Želio je da ide i pustili smo ga, a onda smo ga zamijenili sa Aleksom O'Konelom, koji je dobar igrač, ali očigledno ne toliko perspektivan kao Elis. Ipak, i tako smo uspjeli da završimo prvi u našoj grupi u FIBA Ligi šampiona u veoma teškoj grupi. Sva tri tima iz te grupe su prošla dalje - mi, Šalon, Nimburk, čak se i Sabah na kraju poboljšao. Smatram da je bilo jako dobro, pa i u domaćem prvenstvu se takmičimo, tu smo pri vrhu, pokušavamo da pobijedimo sve, ali isto tako možemo izgubiti od bilo koga. Kvalifikovali smo se i među top četiri u njemačkom kupu koji igramo u februaru. Dosad, smatram da smo dobar posao odradili za prvu godinu ribildinga", rekao je Oheda za Mozzart Sport.

Čelnik njemačkog tima je otkrio kako je došlo do odluke da napuste Evroligu i usput spomenuo Željka Obradovića.

"Dugo godina smo bili veliki vjernici Evrolige i cijelog takmičenja do trenutka kada nas više nisu željeli, predstavili su nas kao da nismo dovoljno dobri za njih, da ne možemo da se takmičimo i dijelimo sve sa drugima. Svako je to znao i spomenuo, čak i Željko Obradović je više puta to rekao javno. Ta situacija nas je prosto izbacila iz Evrolige, a Alba je uvijek bila klub koji zavisi od sponzora i ulaznica, to je to. Dobri smo bili u Evroligi, bili smo u top 10 ekipa po broju posjetilaca i naravno prihoda od prodaje karata. Spali smo sa 17 sigurnih utakmica na kojima smo domaćini protiv najboljih timova, na takmičenje u kojem imamo tri utakmice kod kuće. Sada kada smo prošli grupu znamo da ćemo imati i više, ali to se ne zna prije sezone, pa ne možemo ni da planiramo. Takođe, nemamo atraktivne protivnike za fanove na početku. To je dosta uticalo na naš budžet i morali smo da korigujemo sve, da smanjimo budžet, da preoblikujemo mnogo toga. Međutim, mi smo iskoristili priliku da izvučemo najbolje iz ovakve situacije, a da ne otklonimo bitne stvari u koje vjerujemo i koje radimo na dnevnom nivou sa nadom i idejom da će sve imati bolju perspektivu u budućnosti".

NBA Evropa je skoro pa konačno rješenje. Pregovori uveliko traju i Berlin je važno tržište za NBA i investitore koje će dovesti u Evropu.

"Kao što sam već rekao, mi smo bili veliki vjernici u Evroligu i bilo je to sjajno takmičenje u kome smo bili 25 godina i željeli smo da budemo dio toga i pomognemo da raste u pravom smjeru. Evroliga je posljednjih godina prošla kroz težak period usljed promjena u rukovodstvu, sporova među klubovima i drugih problema. Smatrali smo da bi tranzicija trebalo da ide u pravcu daljeg integrisanja timova, kao dijela licencne grupe, uz ideju da zajedničkim snagama možemo unaprijediti takmičenje", rekao je i dodao:

"Nakon što nam je Evroliga rekla ne, razmatrali smo alternative, a kada je FIBA sa NBA ligom pokrenula ideju o novom takmičenju koje na papiru ima vrijednosti koje mi podržavamo i koje je održivo sa boljim rasporedom, u smislu usklađivanja drugih obaveza igrača, jer vjerujemo u domaća prvenstva i želimo da nastavimo da učestvujemo u njima. Vjerujemo i u nacionalne timove i naše igrače koji igraju u nacionalnim timovima i to se sve podudara sa vrijednostima nove lige. Aktivno radimo i proučavamo mogućnost da budemo dio lige jer sve što je isplanirano djeluje veoma atraktivno i zanimljivo".

Pregovori sa NBA idu u dobrom smjeru. "Mnogo puta smo pričali prošle godine i sve ide u dobrom smjeru. Otkad smo imali prvi sastanak stvari su išle kako treba, uvijek smo u toku sa napretkom i stvari se sada odvijaju sve brže, u tome smo i podržavamo sve, kao što je Adam Silver i rekao o nama, jer radimo zajedno na toj mogućnosti".