Zvezda i Partizan troše 10 puta više nego što zarađuju? Legenda otkrila zašto NBA Evropa nije toliko loša

Hido Turkoglu govorio je o budućnosti košarke u Evrope i ukazao na velike gubitke koje trpe klubovi Evrolige koji nisu među akcionarima.

Izvor: MN PRESS

Iako su pregovori sa zainteresovanim klubovima za učešće u novom takmičenju NBA Evropa uveliko počeli, još uvijek nema konkretnijih informacija. Mnoge zvijezde svjetske košarke priklonile su se velikom projektu Amerikanaca, a legendarni Hido Turkoglu ističe finansijski momenat kao ključni. Prema njegovim riječima, klubovi poput Crvene zvezde i Partizana koji nisu akcionari Evrolige su na velikom gubitku.

Prvi čovjek turske košarke može utacati na odluke tamošnjih velikana o budućnosti. Primjera radi Fenerbahče i dalje nije produžio licencu sa Evroligom, kao ni Real Madrid.

"Očigledno je da kad god se NBA uključi u nešto, to će definitivno donijeti dodatnu vrijednost. Vrijednost globalnog brenda kakav je NBA, organizacioni kapacitet i ekonomska moć sigurno će se ovdje takođe odraziti. NBA ima dobar odnos sa FIBA. Nadamo se da će se uključiti u evropski košarkaški sistem sa formulom koja donosi još veću vrijednost. U suprotnom, može nas čekati zaista komplikovan proces. Čak i sada, već postoje četiri takmičenja. Dolazak još jedne organizacije mogao bi donijeti određene komplikovane izazove, ali cilj je da evropska košarka dostigne viši nivo. A jedna od najboljih organizacija koja bi to mogla da ostvari je NBA, trenutno najveća organizacija na svijetu. Vjerujem da će, kada dođu ovdje, donijeti veliku vrijednost evropskoj košarci", poručio je Turkoglu.

Klubovi se iz sezone u sezonu žale zbog malog ili nikakvog profita, a Evroliga je to pokušala da riješi sponzorstvima sa Bliskog istoka.

"Evroliga je posebna zato što su klubovi unutar nje vrijedni. Ako se Fenerbahče, Efes i drugi klubovi svjetske klase okupe u drugom takmičenju, onda će to takmičenje takođe dobiti na vrijednosti. Evroliga uopšte ne pruža doprinos u vidu prihoda. Klubovi se svake godine sve više žale i pokušavaju da krenu u drugom smjeru. Prave sporazume sa Abu Dabijem, da bi povećali vrijednost svog brenda, pokušavaju na neki način da generišu novac iz tih izvora."

Turkoglu je iznenađen istupanjem čelnika Evrolige kako su "najbolja organizacija u Evropi", a većina klubova u okviru tog takmičenja trpi velike finansijske gubitke.

"Ako NBA ponudi snažan ekonomski model, naši klubovi u Evroligi će gledati na NBA Evropa projekat sa većim simpatijama. Postoji skoro desetostruka razlika između novca koji klubovi troše i novca koji zarađuju. Kažete: ‘Mi smo najbolja organizacija u Evropi’, ali to se odnosi samo na 13 timova sa A licencom. Jasno je da samo ti timovi profitiraju dok drugi ne. Činjenica da se i dalje vide kao najbolja organizacija ponekad me iznenađuje. Ako NBA dođe sa formulom, zajedno sa FIBA, koja finansijski podržava naše evropske klubove, mislim da će oni tamo preuzeti vodeću ulogu."

