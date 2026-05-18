logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Antoan Grizman plakao i izvinjavao se pred cijelim stadionom: "Oprostite mi za grešku od 130.000.000 evra"

Antoan Grizman plakao i izvinjavao se pred cijelim stadionom: "Oprostite mi za grešku od 130.000.000 evra"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Antoan Grizman se oprostio od Atletiko Madrida na dirljiv način. Uz suprugu i djecu imao je počasni krug na stadionu i tu priliku je iskoristio da se izvini za odlazak u Barselonu 2019. godine.

antoan grizman izvinite za gresku od 130 miliona Izvor: ALEJANDRO MATIAS / imago sportfotodienst / Profimedia

Atletiko Madrid je u pretposljednjem kolu Primere savladao Đironu sa 1:0, a ovaj duel je bio posljednji meč Antoana Grizmana pred navijačima "jorgandžija". Godinama lider ekipe, Francuz se u suzama oprostio od navijača Atletika.

Grizmanu na kraju sezone ističe ugovor i napustiće klub nakon više od 500 odigranih mečeva, 212 postignutih golova i 100 asistencija. Naredne sezone će sa Davidom Brekalom i Markom Pašalićem igrati u Orlandu, a sada se pred 70.000 navijača izvinio za prelazak u Barselonu 2019. godine. 

"Prvo da vam se zahvalim što ste ostali na tribinama. Ovo je nevjerovatno. Kao drugo, moram da kažem nešto veoma važno za mene. Opet vas molim za oproštaj. Nisam shvatio koliko ljubavi sam imao ovdje, bio sam veoma mlad i napravio sam grešku. Dugo sam razmišljao o tome i učinio sam sve da se vratim ovdje i ponovo uživamo", rekao je Grizman.

Napadač koji je osim za Atletiko i Barselonu u karijeri igrao za Real Sosijedad sa Francuskom je osvojio Svjetsko prvenstvo i Ligu nacija i bio je srebrni na Mundijalu i na Euru. Sa Atletikom je osvojio Superkup Španije, Ligu Evrope, Superkup Evrope i igrao je finale Lige šampiona.

Greška od 130 miliona

Došao je Grizman u Atletiko iz Real Sosijedada za 30.000.000 evra 2014. godine i u pet sezona postao simbol ekipe, a onda je prešao u Barselonu za 130.000.000 evra. Na kraju to nije prošlo dobro ni za njega ni za Katalonce, pa se upola cijene vratio u Atletiko dvije godine kasnije.

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:13
Gol Atletiko Madrid - Real Madrid
Izvor: Arena premium
Izvor: Arena premium

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Antoan Grizman Atletiko Madrid

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC