Antoan Grizman plakao i izvinjavao se pred cijelim stadionom: "Oprostite mi za grešku od 130.000.000 evra"

Antoan Grizman se oprostio od Atletiko Madrida na dirljiv način. Uz suprugu i djecu imao je počasni krug na stadionu i tu priliku je iskoristio da se izvini za odlazak u Barselonu 2019. godine.

Izvor: ALEJANDRO MATIAS / imago sportfotodienst / Profimedia

Atletiko Madrid je u pretposljednjem kolu Primere savladao Đironu sa 1:0, a ovaj duel je bio posljednji meč Antoana Grizmana pred navijačima "jorgandžija". Godinama lider ekipe, Francuz se u suzama oprostio od navijača Atletika.

Grizmanu na kraju sezone ističe ugovor i napustiće klub nakon više od 500 odigranih mečeva, 212 postignutih golova i 100 asistencija. Naredne sezone će sa Davidom Brekalom i Markom Pašalićem igrati u Orlandu, a sada se pred 70.000 navijača izvinio za prelazak u Barselonu 2019. godine.

"Prvo da vam se zahvalim što ste ostali na tribinama. Ovo je nevjerovatno. Kao drugo, moram da kažem nešto veoma važno za mene. Opet vas molim za oproštaj. Nisam shvatio koliko ljubavi sam imao ovdje, bio sam veoma mlad i napravio sam grešku. Dugo sam razmišljao o tome i učinio sam sve da se vratim ovdje i ponovo uživamo", rekao je Grizman.

Napadač koji je osim za Atletiko i Barselonu u karijeri igrao za Real Sosijedad sa Francuskom je osvojio Svjetsko prvenstvo i Ligu nacija i bio je srebrni na Mundijalu i na Euru. Sa Atletikom je osvojio Superkup Španije, Ligu Evrope, Superkup Evrope i igrao je finale Lige šampiona.

Greška od 130 miliona

Došao je Grizman u Atletiko iz Real Sosijedada za 30.000.000 evra 2014. godine i u pet sezona postao simbol ekipe, a onda je prešao u Barselonu za 130.000.000 evra. Na kraju to nije prošlo dobro ni za njega ni za Katalonce, pa se upola cijene vratio u Atletiko dvije godine kasnije.

