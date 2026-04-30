Stanković postavio uslov Arnautoviću: "Obojica da se pokupimo iz Zvezde ako se to ne desi"

Dejan Stanković postavio je uslov Marku Arnautoviću: dvocifren broj golova ili obojica napuštaju Crvenu zvezdu. Naravno, u šali.

Dejan Stanković se vratio ove zime u Crvenu zvezdu i zatekao je nekoliko igrača iz svog prvog mandata na "Marakani", uz još jedno poznato lice - i to još iz igračkih dana. Stanković je bio "stariji brat" Marku Arnautoviću kada je reprezentativac Austrije s 19 godina došao u Inter, a sada gotovo jedno punoljestvo kasnije - sarađuju kao trener i igrač.

Iako su mnogi očekivali da će Stanković uzeti "pod zaštitu" Arnautovića, zapravo mu je od prvog dana skrenuo pažnju da od njega očekuje najviše, da mora da bude spreman na sve izazove i uz to mu je postavio zanimljiv uslov.

"Kazao sam Arnautoviću da ako ne dođe do dvocifrenog broja golova da se pokupimo obojica i da nas ne vide više u Crvenoj zvezdi. Bila je to interna šala i dogovor", nasmijao se Dejan Stanković u intervjuu za "Sportski žurnal" u kome je htio da pokaže da je u dobrim odnosima sa Bečlijom.

"Ide Mare svojim putem u Crvenoj zvezdi. Zadovljan sam sa svima, ne samo sa Arnautovićem. Mnogo je igrača napredovalo", dodao je trener Zvezde.

Ono što je zanimljivo je da Arnautović i dalje nije ispunio pomenutu kvotu golova, na osam je u svim takmičenjima, od toga pet je dao u Superligi. Ipak, ostaju još četiri utakmice u kojima će i Arnautović svakako gledati da podigne formu pred Svjetsko prvenstvo sa Austrijom u SAD, Meksiku i Kanadi koje ga čeka ovog ljeta.

U kakvom su odnosu Deki i Arnautović?

Baš poslije 179. "vječitog" derbija između Crvene zvezde i Partizana, u kome je domaćin slavio 3:0, osvrnuo se Stanković na priče o tome da nije u dobrim odnosima sa Arnautovićem.

"Stvarno dišemo i živimo zajedno fenomenalno. Ne može da bude problema. Čitao sam da li Mare i ja možemo da imamo nekih problema. Vjerujte i da nema šanse da Mare i ja imamo nekih problema. Nula, minus deset. Ništa ja vama tu ne zamjeram, nego kako ja da imam problema sa Arnautovićem? Nula, minus deset", naglasio je Stanković.