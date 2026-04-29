"Ako kažem 8.000.000 evra, Terza će pitati da li sam lud": Fudbalski agent otkrio koliko košta Avdić

Menadžer Zoran Stojadinović tvrdi da bi ga Zvezdan Terzić pitao "Da li si lud?" ako bi mu saopštio da ima ponudu tešku osam miliona evra za Adema Avdića.

Crvena zvezda je savladala Partizan u 179. "vječitom" derbiju, a lijevi bek Adem Avdić postao je jedan od junaka tog trijumfa. Talentovani fudbaler Zvezde predstavio se u najboljem izdanju, pa ne čudi što se već priča o milionima koje će njegov transfer doneti šampionu Srbije.

Već smo čuli da je Zdravko Mamić "trljao oči" dok je gledao kako igra Adem Avdić, a poznato je i da Crvena zvezda ne želi da ga pusti za siću. O tome koliko će Avdić koštati govorio je i njegov menadžer Zoran Stojadinović, nekadašnji sportski direktor crveno-bijelih.

"Gledam Adema Avdića kao što sam ga gledao i prije dvije godine. Uvijek sam pričao o tri igrača koji se izdvajaju i koji će toj generaciji Crvene zvezde donijeti veliki novac - Vasiliju Kostovu, Andriji Maksimoviću i Ademu Avdiću. Ništa se nije promijenilo, ali drago mi je... On je imao veliki psihički teret pred ovu utakmicu, znao je da dolazi mnogo ekipa da ga gleda. Prvi mu je derbi, za dijete koje je tek napunilo 18 godina nije lako. Više nego pozitivno je odgovorio tom zahtjevu", rekao je menadžer Zoran Stojadinović za "Telegraf".

Svojevremeno je Stojadinović posredovao u transferu Marka Grujića u Liverpul, a cijena od 8.000.000 evra tada je bila ogromna za Crvenu zvezdu. Sada bi Zvezdan Terzić potpuno drugačije reagovao ukoliko bi mu Stojadinović saopštio da ima ponudu tešku osam miliona evra za Adema Avdića...

"Prodao sam 2016. godine u januaru Marka Grujića za 8.000.000 evra, to je bilo neshvatljivo u tom momentu da Crvena zvezda može da inkasira toliki novac od prodaje igrača, dugo smo držali taj rekord. Sada ako spomenem Terzi osam miliona za Adema Avdića pitaće me da li sam lud", rekao je Zoran Stojadinović uz osmijeh i dodao: "Napravljena je mnogo dobra priča, ispod 10, 12 i 15 miliona se ne ide... Zakon tržišta je taj koji diktira, ali je velika stvar da je Zvezda podigla ljestvicu za mlade igrače, pričam o djeci koja su već prvotimci i igraju. Pozdravljam i poštujem tu granicu, mnogo je dobra stvar za sve, da više ne moramo da molimo nekoga za dva, tri ili pet miliona, pa kada doše neka veća ponuda mislimo da smo Mančester junajted, kao što je bilo u slučaju sa Grujićem. Sada smo podigli ljestvicu, da možemo da se ubrajamo u srednje, možda i dobre klubove Evrope, koji prodaju djecu za te pare".

Zoran Stojadinović ne otkriva ko se raspitivao za Adema Avdića, ali tvrdi da ima interesovanja i da se već zna okvirna cijena koju je Crvena zvezda stavila pored imena mladog fudbalera. Naravno, to će zavisiti i od zainteresovanih strana, pošto ime kluba može da utiče na pregovore.

"Istina, ima dva tri kluba koja su zainteresovana i već su obavljeni razgovori. Cijena nije tajna, Zvezda će da traži 15-17 miliona... Zavisi od tržišta naravno, nije ista cijena za Briž ili na primer Aston Vilu, spominjem taj klub jer je iz Premijer lige, nije zvao. Znamo da Premijer liga može da plati više nego ijedan klub u Evropi, onda je naravno apsurdno ako imaš 10 miliona od nekog belgijskog tima ili holandskog, ne može da bude ista cijena kao na primjer za Totenhem - pametni smo ljudi... Šta je bolje za igrača, o tome se tek može pričati", otkrio je jedan od najpoznatijih fudbalskih menadžera na ovim prostorima.