"Kad to pročitate, ima malo istine": Dejan Stanković o igračima koje hoće i tjera iz Zvezde

Dejan Stanković otkriva planove za Crvenu zvezdu: ko ostaje, a ko odlazi. Saznajte više o igračima koje želi i ne želi.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je osvojila šampionsku titulu, a iako posao još nije završen - i još može do "duple krune" - već sada se ozbiljno razmišlja o formiranju tima za naredno ljeto. Pre svega je najvažnije zadržati nosioce igre, bar tamo gde može da se odoli ponudama, dok se naravno priča i o odlascima, novajlijama...

tovo svakodnevno pojavljuju se informacije, tako da se moglo već pročitati da je Stankoviću interesantan Njegoš Petrović, takođe da bi volio Markinjosa iz Spartaka, dok je takođe dao "zeleno svjetlo" i za otkup Džeja Enema i Strahinje Erakovića koji su zimus dovedeni na pozajmicu. Uz to, priča se i da ne želi Tomasa Hendela, da su svakako višak Rodrigao, Glazer i Radonjić, što takođe stiže i do njega.

U razgovoru za "Sportski žurnal" upitan je da li razmišlja o novajlijama: "Naravno. Pričamo svaki dan. Kad izađe nešto tipa da trener Stanković hoće ovog igrača ili nekog drugog tjera, tu uglavnom ima malo istine. Radimo u tišini, kao svi veliki klubovi. Ono što spremamo, ne treba da se zna", rekao je Stanković.

Ima li posebne pikove Dejan Stanković? I o tome se pričalo, ali ne želi da daje značaja: "Zaista ne. Iako se piše o tome, ne dajem na važnosti igračima koje mediji navode. Naravno da ima želja, ali moramo da budemo realni i da ostanemo na zemlji, kako ne bismo izgubili balans u ekipi i u klubu. Znamo mete i koliko možemo da dobacimo. Totalno smo na istim talasnim dužinama sa Mitrom Mrkelom i Markom Marinom kada govorimo o tome šta nam nedostaje ili šta nam više nije potrebno", naglasio je trener Zvezde.

Šta je sa Markinjosom?

Od dolaska Dejana Stankovića ove zime najviše se pričalo o dolasku njegovog bivšeg igrača Markinjosa, koga je trenirao u Ferencvarošu i Spartaku, a sa kojim je ostao u odličnim odnosima. Zvezda je pokušala da ga dovede, pa je Spartak "spustio rampu", dok se isto sada postavlja pitanje da li će ga na "Marakani" napasti na ljeto.

"Često se piše o Markinjosu iz Spartaka. Od priče po novinama do realizacije je dalek put. Potrebno je vidjeti šta nam je potrebno da bismo bili bolji. Da li je to Markinjos? Takođe, šta hoće Spartak? Iz ove perspektive, Brazilac nam je daleko. Ne treba gubiti energiju na takve stvari, već se fokusirati na realne priče i igrače. Markinjosa znam iz sistema Spartaka i Ferencvaroša. Ne možete da selite igrače iz kluba u klub tako lako. OK, može da se dogodi saradnja kao Konte-Lukaku ili Mančini-Stanković. Ali rijetko kad se dešava da može da se isprati baš svuda", rekao je Stanković.