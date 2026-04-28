Crvena zvezda prodaje Naira Tiknizjana? Oglasio se agent jermenskog fudbalera

Po tvrdnjama agenta, lijevi bek Crvene zvezde Nair Tiknizjan interesantan klubovima pred ljetni prelazni rok.

Crvena zvezda će tokom ljetnog prelaznog roka ponovo obarati rekorde kada su u pitanju prodaje fudbalera, ali interesovanja ima i za one igrače koji nisu u grupi najskupljih. Iako se cijena Naira Tiknizjana vjerovatno neće moći uporediti sa cijenom Vasilija Kostova ili Adema Avdića, jermenski fudbaler bi mogao da bude veoma tražena roba na tržištu!

Interesovali su se inostrani klubovi za "Tikija" i tokom zimskog prelaznog roka, kada je Dejan Stanković molio Zvezdana Terzića da ga klub zadrži, a još snažniji napadi čekaju crveno-bijele na kraju sezone. Navodno, već ima klubova koji obigravaju oko neumornog lijevog beka Zvezde, spremni da ga odvedu iz Beograda.

"Ne da bi mogli, nego se to već dešava. Određeno interesovanje za Tiknizjana već postoji", rekao je agent za Aleksandar Kljujev za ruski portal "Čempionat", kada je upitan da li bi dobre igre lijevog beka Crvene zvezde mogle da privuku interesovanje nekih bogatijih klubova iz jačih liga. Vjerovatno se tu ne misli na ruske klubove, jer jermenski fudbaler želi iskorak ka zapadu Evrope.

Kljujev je za ruske medije istakao da je Nair Tiknizjan jedan od lidera Crvene zvezde i da igra veoma dobru sezonu u srpskom klubu, sa kojim je već osvojio šampionsku titulu.

"Nair igra veoma dobru sezonu u Srbiji. Pored osvojene titule, Tiknizjan je jedan od vodećih igrača Crvene zvezde. Ekipa se trenutno bori za ulazak u finale Kupa, što znači da ima priliku da osvoji još jedan trofej. Pored toga, dobro se pokazao i u evropskim takmičenjima. Dejan Stanković je zadovoljan Nairom i vidi njegov napredak", zaključio je fudbalski menadžer.

Jermenski reprezentativac rođen u Moskvi nosio je tokom dosadašnje karijere dres CSKA, Avangarda iz Kurska i Lokomotive, odakle je i stigao u Beograd. Po informacijama sa specijalizovanog sajta "Transfermarkt", Crvena zvezda ga je pred početak tekuće sezone platila 1,7 milion evra, što znači da će biti prostora i da se zaradi kada bude odlazio iz srpskog fudbala.

Od dolaska u Crvenu zvezdu Nair Tiknizjan je odigrao 42 meča u svim takmičenjima. Nastupio je 23 puta u Superligi Srbije, 10 puta u Ligi Evrope, šest puta u kvalifikacijama za Ligu šampiona i tri puta u Kupu Srbije. Zabilježio je jedan gol - i to spektakularan u Novom Pazaru - uz pet asistencija ka saigračima.