logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Partizan će od Pejna zaraditi 2,5 miliona dolara": Mijailović progovorio o budžetu i NBA ponudi za Bongu

"Partizan će od Pejna zaraditi 2,5 miliona dolara": Mijailović progovorio o budžetu i NBA ponudi za Bongu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Ostoja Mijailović pričao je o odlasku Kamerona Pejna, ponudi za Isaka Bongu i povratku Karlika Džounsa.

Ostoja Mijailović o Pejnu Džounsu i Bongi Izvor: Dušan Milenković/ATA images

Kameron Pejn otišao je iz Partizana poslije samo dva mjeseca. Klub je potvrdio da će na račun obeštećenja da dobije 1,75 miliona dolara, od čega 875.000 kao izlaznu klauzulu koju plaća Filadelfija. Američki košarkaš se odrekao plate dospjele 15. februara, dok će ostatak da isplati u tri rate. O budžetu i ciframa pričao je Ostoja Mijailović.

"Od obeštećenja za njega Partizan će inkasirati tačno 1.750.000 dolara. Kada se tome dodaju sredstva koja klub neće isplaćivati do kraja sezone po osnovu njegove zarade, ukupan pozitivan efekat na ovogodišnji budžet iznosi 2.500.000 dolara", rekao je Mijailović za "Sportal".

Prvi čovjek Partizana objasnio je zašto je klub pustio američkog plejmejkera.

"Angažovan je u specifičnom trenutku, kao zamjena za povrijeđenog Karlika Džounsa koji se poslije Kupa vraća u tim. S obzirom na to da je imao ugovor sa nama na još samo četiri mjeseca smatram da smo napravili racionalan i odgovoran potez koji je u interesu stabilnosti kluba", pojasnio je Mijailović.

"Odbili smo ponudu za Bongu"

Potvrdio je predsjednik crno-bijelih i da je iz NBA lige stigla ponuda za Isaka Bongu.

"Dobili smo NBA ponudu za Bongu u iznosu klauzule od 875.000 dolara. Poslije konsultacija sa trenerom i sportskim sektorom donesena je odluka da ponudu odbijemo. Isak je važan dio našeg sistema i rezultatskih ambicija u ovoj sezoni.Na kraju sezone ima izlaznu klauzulu za odlazak u NBA pod istim finansijskim uslovima. Partizan poštuje ambicije svojih igrača, ali će uvijek voditi računa o sportskom integritetu, stabilnosti i dugoročnim interesima kluba", zaključio je Mijailović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ostoja Mijailović košarka KK Partizan Karlik Džouns Isak Bonga Kameron Pejn

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC