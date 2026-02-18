"Partizan će od Pejna zaraditi 2,5 miliona dolara": Mijailović progovorio o budžetu i NBA ponudi za Bongu

Ostoja Mijailović pričao je o odlasku Kamerona Pejna, ponudi za Isaka Bongu i povratku Karlika Džounsa.

Kameron Pejn otišao je iz Partizana poslije samo dva mjeseca. Klub je potvrdio da će na račun obeštećenja da dobije 1,75 miliona dolara, od čega 875.000 kao izlaznu klauzulu koju plaća Filadelfija. Američki košarkaš se odrekao plate dospjele 15. februara, dok će ostatak da isplati u tri rate. O budžetu i ciframa pričao je Ostoja Mijailović.

"Od obeštećenja za njega Partizan će inkasirati tačno 1.750.000 dolara. Kada se tome dodaju sredstva koja klub neće isplaćivati do kraja sezone po osnovu njegove zarade, ukupan pozitivan efekat na ovogodišnji budžet iznosi 2.500.000 dolara", rekao je Mijailović za "Sportal".

Prvi čovjek Partizana objasnio je zašto je klub pustio američkog plejmejkera.

"Angažovan je u specifičnom trenutku, kao zamjena za povrijeđenog Karlika Džounsa koji se poslije Kupa vraća u tim. S obzirom na to da je imao ugovor sa nama na još samo četiri mjeseca smatram da smo napravili racionalan i odgovoran potez koji je u interesu stabilnosti kluba", pojasnio je Mijailović.

"Odbili smo ponudu za Bongu"

Potvrdio je predsjednik crno-bijelih i da je iz NBA lige stigla ponuda za Isaka Bongu.

"Dobili smo NBA ponudu za Bongu u iznosu klauzule od 875.000 dolara. Poslije konsultacija sa trenerom i sportskim sektorom donesena je odluka da ponudu odbijemo. Isak je važan dio našeg sistema i rezultatskih ambicija u ovoj sezoni.Na kraju sezone ima izlaznu klauzulu za odlazak u NBA pod istim finansijskim uslovima. Partizan poštuje ambicije svojih igrača, ali će uvijek voditi računa o sportskom integritetu, stabilnosti i dugoročnim interesima kluba", zaključio je Mijailović.

