Dilan Osetkovski otišao u Španiju: Partizan mu dao dozvolu, evo o čemu se radi

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
0

Dilan Osetkovski napustio je Beograd i otišao u Španiju kako bi pokušao da riješi slučaj dopinga zbog kog je trenutno suspendovan.

Dilan Osetkovski u Španiji Izvor: MN PRESS

Dilan Osetkovski napustio je Beograd. Otišao je u Španiju kako bi pokušao da riješi svoj doping slučaj zbog kog je suspendovan do decembra tekuće godine. Dobio je dozvolu kluba i za MONDO je potvrđeno da je to razlog zašto je otišao u Španiju.

Pred meč sa Real Madridom stigla je iznenađujuća vijest o tome da je donesena presuda o njegovom doping slučaju i da je automatski suspendovan do 26. decembra. Zbog toga nije mogao da igra ni u tom meču, ni protiv Budućnosti, a pitanje je da li će uopšte moći da se vrati na teren, odnosno kako će se riješiti taj slučaj.

Ukoliko se situacija u skorije vrijeme ne riješi i ukoliko zaista ne bude mogao da igra do decembra jasno je da će Partizan da gleda ka raskidu ugovora sa njim. Ipak, prije svega toga crno-bijeli su odlučili da ne žure, već da mu daju šansu da proba da reši cijelu tu situaciju pred španskim sudom.

Izvor: MN PRESS

Menadžer Osetkovskog je Miloš Ražnatović koji je otkrio da španska antidoping agencija (CELAD) nikoga nije obavijestila o ponovnom pokretanju postupka i da njemu nije dozvoljeno da se brani, kao i da očekuje da će situacija da se riješi.

"CELAD (španska antidoping agencija) je dana 5.6.2025. godine u predmetu CSA 4/24 donijela odluku da se postupak protiv Dilana Osetkovskog obustavlja. Od tog trenutka pa sve do danas ni igrač, ni njegov španski branilac nisu imali nikakav kontakt sa predmetom niti dobili bilo kakav dokument, i te su potpuno bez ikakvog saznanja da je ponovo pokrenut postupak. Samim tim nije ni uzeto učešće u postupku, niti iznesena odbrana", objavio je Ražnatović na društvenim mrežama.

Objasnio je da je uvjeren da će situacija da se riješi vrlo brzo.

"Dostavljena je odluka datirana 19.12.2025 pod novim borjem kojom je igraču izrečena suspenzija od 12 mjeseci. Igrač, ja i španski kolega g. Krespo smo više nego šokirani donošenjem odluke o kojoj igrač nije imao saznanja. Pravni koraci su preuzeti i dobio sam uverenja iz Španije da će u vrlo kratkom periodu problem da bude riješen, kako je uostalom bilo i sa prvim postupkom. Neshvatljivo je da se odluka koja je donesena 19. decembra dostavlja i izvršava skoro dva mjeseca kasnije i to na dan utakmice protiv prvaka Španije", poručio je Ražnatović.

