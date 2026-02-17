logo
"Hvala Partizanu, ali moj cilj je NBA liga": Kameron Pejn se oglasio poslije odlaska u Ameriku

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Kameron Pejn oglasio se poslije odlaska iz Partizana i objasnio je zbog čega je donio takvu odluku poslije samo dva mjeseca u klubu.

Zašto je Kameron Pejn napustio Partizan i otišao u NBA ligu Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Kameron Pejn nije se dugo zadržao u Partizanu. Čim se ukazala prilika za povratak u NBA ligu, to je iskoristio. Srpski klub je potvrdio da će na ime obeštećenja da zaradi 1,75 miliona dolara. Poslije svega što se desilo oglasio se američki košarkaš.

"Stvarno sam zahvalan Partizanu na pruženoj prilici i načinu na koji su me klub, saigrači i navijači prihvatili. Odlučio sam da se pridružim timu prateći sjajne primjere Dantea Egzuma i drugih igrača koji su preko Partizana pronašli svoj put nazad do NBA lige", rekao je Pejn za "Telesport".

Istakao je da je za njega glavni cilj od dolaska u Beograd bio isti, da se vrati u najjaču ligu na svijetu.

"Bila mi je velika čast da nosim ovaj dres i predstavljam klub sa takvom istorijom.Ipak, moj cilj je NBA i zahvalan sam Partizanu što mi je pomogao i omogućio mi da odem sada", jasan je Pejn.

Pejn je u Evroligi odigrao 10 utakmica i imao prosjek od 12,4 poena, 3,9 asistencija i 2,3 skoka po utakmici.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(Telesport/MONDO)

