Klauzula spasila Partizan: Ostoja Mijailović bio svjestan u šta se upuštaju sa Osetkovskim

Prvi čovjek Partizana Ostoja Mijailović otkrio je da neće snositi nikakve finansijske posljedice zbog suspenzije Dilana Osetkovskog.

Košarkaš Partizana Dilan Osetkovski suspendovan je do decembra zbog pozitivnog doping testa iz perioda kada je još igrao u Španiji. Crno-bijeli su ga doveli jer su mislili da je na ovaj slučaj stavljena tačka, ali moraće krilni centar da provede duži period van terena. Ovo je novi u nizu problema za tim iz Humske ove sezone, a sada je Ostoja Mijailović objasnio kako stoje stvari oko ugovora koji će automatski biti prekinut.

U ugovor je ugrađenja posebna klauzula i crno-bijeli će proći bez ikakvih finansijskih gubitaka. Prvi čovjek Partizana je poručio da se nada će Osetkovski ponovo igrati košarku na najvišem nivou i da će njegova žalba biti usvojena.

"Što se tiče Dilana Osetkovskog, u njegovom ugovoru postoji jasno definisana klauzula - ukoliko dođe do bilo kakve kazne u vezi sa postupkom koji se protiv njega vodi za djelo iz 2023. godine, klub ima pravo da izađe iz ugovora bez ikakvih finansijskih posljedica. Želim da naglasim da je Dilan sjajan momak i kvalitetan igrač. Iskreno se nadamo da će njegova žalba biti usvojena i da će ponovo imati priliku da se bavi košarkom na najvišem nivou", rekao je Mijailović u izjavi za "Sportal".

Osetkovski je tek uhvatio pravi ritam, bio je jedan od najboljih pojedinaca od dolaska Đoana Penjaroje, ali grijeh iz 2023. godine došao je na naplatu. Tokom karijere igrao je za Unikahu, ASVEL, Getingem i Ulm, a prethodno je diplomirao na Univerzitetu Teksas. Sa Unikahom je dva puta osvajao FIBA Ligu šampiona i španski Kup Kralja.

Željko ga nije htio

Upravo je bivši trener Partizana Željko Obradović u svom obraćanju javnosti nakon ostavke jasno svima stavio do znanja da ga nije želio u svom timu. Da li je nezavršeni doping slučaj bio glavni razlog, vjerovatno...

"Hoću da vam kažem da situacija u kojoj je klub radio, a u kojoj sportski direktor Zoran Savić nije imao ugovor dok se radio prelazni rok, gdje smo na moje insistiranje se nalazili svaki dan i pričali i nisam malo bio iznenađen kada sam dobio informaciju da Brendon Dejvis ide iz kluba i da Osetkovski treba da se potpiše. Iako sam ja rekao predsjedniku da to nije igrač za nas u tom trenutku, on je rekao - pa mi smo ga već potpisali. Samo da razjasnim tu situaciju. Osetkovski nije moj potpis. Ali pričam o momku koji je bio izuzetno vrijedan, koji je radio i ponašao se kao pravi profesionalac. Ali čisto istine radi moram da to ponovim da to nije bila moja odluka", rekao je Željko Obradović.

