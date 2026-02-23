Amerikanac Kameron Pejn završio je svoju misiju u Beogradu prije nego što se očekivalo.

Izvor: MN PRESS

Američki bek Kameron Pejn brzo je završio svoju epizodu u Partizanu i vratio se u NBA ligu gdje igra za Filadelfiju Seventisikserse. Iako je imao samo kratko iskustvo igranja u Evropi, ne isključuje opciju da bi ponovo mogao da zaigra u Evroligi, čak ni u Partizanu. Došao je u jako nezgodnom momentu za crno-bijele, ali nosi jako lijepe uspomene i tvrdi da nikakvog raskola u svlačionici nije bilo.

Pejn je proveo dva i po mjeseca u Beogradu, a kada je stigla prva ponuda iz NBA, odmah se spakovao i stavio na rasplolaganje treneru Filadelfije. Na ovom transferu su crno-bijeli dobro zaradili...

"Da, sigurno da bih prihvatio opciju za Evropu. Zašto da ne? Da, u Partizan, jer ostavio sam u Beogradu ogromne pare, ha-ha-ha. A da ti nisi navijač Crvene zvezde?", u šaljivom tomu je rekao Pejn za "Koš magazin".

Zadovoljan je kako je igrao pod vođstvom Đoana Penjaroje za kojeg ima samo riječi hvale.

"Bilo je odlično, zabavno. Sviđalo mi se sve, posebno potpuno novi doživljaj igranja košarke koji je u poređenju s mojim boravkom u Kini izgledao totalno drugačije. Ukupno gledajući, sjajno iskustvo."

Vidi opis "Možda se vratim": Kameron Pejn otkrio šta se dešavalo u svlačionici Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 11 / 11

Podsjetio se kako je došlo do toga da potpiše za Partizan. "Pošto nisam dobio ugovor sa Pejsersima, mislio sam da ću otići nazad u Finiks, postojala je ta mogućnost, ali se nije realizovala, pa mi je dosadilo da čekam predugo da se nešto otvori i odlučio sam se za odlazak u Partizan.“

Kameron se prije dolaska u Partizan raspitivao o okolnostima u klubu preko Dvejna Vašingtona, nekadašnjeg saigrača iz Finiksa.

"Vašington mi je objasnio dosta stvari o potresima u klubu, ali sam na sve gledao strogo iz košarkaškog ugla, kao dobru šansu za sebe, da igram u Evroligi. Trenutak u kom sam došao nije bio najbolji za klub. Za sve sam čuo pred sam dolazak u Beograd. I za probleme u klubu i odlazak legendarnog trenera. Ali, posmatrao sam to i kao izazov, a ne kao neku lošu situaciju u koju dolazim. Dvejn mi je rekao sve što me je u tom trenutku interesovalo i kakvo je njegovo iskustvo, jer je u Partizanu igrao i prošle sezone i osvojio trofeje. Tad sam odlučio da odem u Beograd."

Uprkos tome što je došao u nimalo povoljnom trenutnku, navijači su ostavili jak utisak na njega.

"Donose nevjerovatnu energiju, i ja sam i sam čovjek koji je bio savršen za tu situaciju, jer sam ponosan na to da sam donosio energiju svakom timu za koji sam igrao. Bilo je dosta situacija u Partizanu u kojima sam se toga držao i pomogao timu. Nikada neću da zaboravim utakmicu protiv Hapoela iz Tel Aviva na neutralnom parketu kada smo se vratili iz zaostatka od 27 poena i dobili meč. Šteta da tu utakmicu nismo igrali kod kuće nego u praznoj dvorani u Minhenu, jer bi u Beogradu bila prava ludnica. Isto i protiv Bajerna u Minhenu, a pogotovo ta protiv Hapoela, su bile ključne tačke, kad smo shvatili da možemo ravnopravno da igramo protiv bilo koga, poslije svih poraza. Poraslo nam je samopouzdanje, pogotovo poslije utakmice u kojoj smo se vratili iz mrtvih."

Kaže da u svlačionici nije bilo nikakvih problema poslije odlaska Željka Obradovića. "Ne bih rekao da su igrači bili u daunu. Drugarstvo u timu je bilo prilično dobro. Nekoliko igrača je odlazilo ili su već bili otišli, ali svi koji su ostali su generalno bili u odličnim odnosima, jedni druge su poštovali, a nije bilo problema s strane. Sjajna grupa momaka igra za Partizan. Nikakvih problema nije bilo."

Košarkaši Partizana

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Morao je brzo da se prilagodi, došao je u spasilačku misiju i nije mu bilo nimalo lako na početku. Na njegovom debiju Partizan je ubjedljivo poražen, ali su se kasnije okolnosti malo popravile.

"Želio sam da budem jedan od glavnih, da budem u fokusu. Nisam bježao od toga. U prvoj mojoj utakmici bili smo rastureni sa 30 poena razlike. Morao sam brzo da se prilagodim. Prva stvar na koju sam pomislio je da moram na naučim kako da poentiram. I kako sa budem uticajan kao nekad na koledžu kada sam bio glavni igrač u napadu. Pravila su u Evropi nešto drugačija, visoki igrači ne izlaze iz reketa. Defanzivne šeme su totalno drugačije u odnosu na NBA. Morao sam kao bek da brzo shvatim kako igraju moji saigrači i prepoznam njihove tendencije. Dobra stvar je bila da sam igrao mnogo. Vrlo brzo sam snašao igrao dobro", dodao je Kameron Pejn.