Vodiči Đovanija Valea: Putovanje kroz vrijeme u države kojih više nema

Katedra za romanistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci najavila je zanimljiv kulturni događaj – predstavljanje jedinstvenih turističkih vodiča o nestalim zemljama, autora Đovanija Valea, italijanskog novinara i putopisca koji godinama živi i radi u Zagrebu.

Izvor: Filološki fakultet Univerziteta u Banjaluci

Vale je poznat po svojim vodičima o državama koje su nestale s političke mape svijeta, poput Mletačke republike i Habzburške monarhije, a kroz svoje priče nastoji publici ponuditi pogled savremenog putnika koji putuje kroz vrijeme i nasljeđe koje se i danas prepoznaje na svakom koraku.

Publika će imati priliku da sazna kako se kroz razumijevanje prošlih država mogu istaknuti sličnosti, očuvati razlike i izgraditi mostovi među ljudima. O projektu, koji je već privukao značajnu pažnju međunarodnih medija, biće riječi i tokom same večeri.

Predstavljanje će biti održano 5. decembra u 19 časova u Studentskom kulturnom centru (SKC) Univerziteta u Banjaluci. Događaj će se voditi na srpskom jeziku, a razgovor s autorom moderiraće istoričar umjetnosti Mladen Banjac. Ulaz je slobodan.

Organizator programa je Katedra za romanistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, uz podršku Ambasade Italije u BiH i banjalučkog Univerziteta.