Studenti istorije otkrivaju arheološke tragove rimskog doba u Banjaluci

Studenti istorije otkrivaju arheološke tragove rimskog doba u Banjaluci

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
Na Filozofskom fakultetu u Banjaluci biće predstavljena izložba koja otkriva najzanimljivije tragove rimskog nasljeđa banjalučke regije.

Izložba „Tragovi rimskog vremena“ na Filozofskom fakultetu Izvor: Promo

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 1. decembra biće otvorena izložba "Tragovi rimskog vremena – arheološko nasljeđe banjalučke regije", koja otkriva najznačajnije ostatke antičkog perioda na području grada i njegove okoline.

Izložbu potpisuju studenti Jovana Bojanić, Danijel Bjelić i Sergej Vukčević, uz mentorsku podršku prof. dr Željke Šajin i doc. dr Ivane Pančić.

Otvaranje je zakazano za 11 časova u izložbenom prostoru Filozofskog fakulteta, na trećem spratu (katedra za istoriju), gdje će posjetioci moći da vide rekonstrukcije, ilustracije i dokumentovanu građu o rimskom prisustvu na prostoru današnje Banjaluke.

Program će biti nastavljen u 11.20 časova premijerom dokumentarnog filma "Kastel: od antike do današnjice", koji će biti prikazan u učionici 304. Film, kako navode organizatori, donosi pregled razvoja tvrđave Kastel od najranijih tragova civilizacije do moderne epohe.

Izložba i projekcija organizuju se kao dio studentskih istraživačkih projekata i predstavljaju doprinos popularizaciji arheologije i lokalne istorije u široj zajednici.

