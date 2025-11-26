logo
Sedmi put u Banjaluci: Ubuntu Guitarfest dovodi svjetske majstore, ulaz na sve koncerte besplatan

Autor Dušan Volaš
Festival klasične gitare – Ubuntu Guitarfest – održaće se po sedmi put u Banjaluci od 4. do 7. decembra.

Ubuntu Guitarfest Banjaluka 2025 Izvor: MONDO, Stefan Stojanović

Centralna dešavanja ovogodišnjeg festivala biće četiri koncerta u Koncertnoj dvorani Banskog dvora, a ulaz na sva izvođenja je, kao i prethodnih godina, besplatan.

Festival će u četvrtak, 4. decembra, otvoriti Irina Kulikova iz Rusije/Holandije, dok će u petak, 5. decembra, nastupiti Tomasz Radziszewski iz Poljske/Francuske.

U subotu, 6. decembra, publika će imati priliku da prisustvuje matine koncertu domaćeg umjetnika Borisa Popovića (BiH/RS) u 12.00 časova, dok će veče zatvoriti EMINENT DUO, koji čine Moeko Sugiura na violini (Japan) i Nejc Kuhar na gitari (Slovenija).

Izvor: Promo

Pored bogatog koncertnog programa, festival nudi i stručne sadržaje. U okviru edukativnog dijela, biće organizovane majstorske radionice namijenjene učenicima i studentima gitare i violine.

Irina Kulikova održaće predavanje pod nazivom "Umijeće, strast i performans", dok će Tomasz Radziszewski predstaviti svoju knjigu "Vrhunska klasična gitara - tehnički vodič - nije za početnike" i održati radionicu tehnike za mlade gitariste.

Manifestaciju organizuje Asocijacija gitarista "102 žice" uz tradicionalnu podršku Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Grada Banjaluka, dok je partner festivala Kulturni centar Banski dvor.

Tagovi

gitara festivali Banjaluka

