"Žene treba da se osjećaju bezbjedno": Njemačka će drogu za silovanje klasifikovati kao oružje

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Njemačka planira da u krivičnim procesima tretira upotrebu takozvane droge za silovanje kao oružje, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrint.

Njemačka će drogu za silovanje klasifikovati kao oružje Izvor: Shutterstock

"Ovo daje osnovu za znatno strože krivično gonjenje", rekao je Dobrint.

On je napomenuo da bi žene trebalo da se osjećaju bezbjedno i da mogu slobodno da se kreću svuda.

"Posvećeni smo jasnim posljedicama i dosljednom sprovođenju", istakao je Dobrint na konferenciji za novinare.

On je dodao da je Vlada fokusirana na slučajeve nasilja u porodici, čije su žrtve uglavnom žene.

Policija je prošle godine registrovala rekordnih 266.000 žrtava nasilja u porodici, što je više za 3,8 odsto nego prethodne godine.

Gotovo 54.000 žena i djevojčica bile su žrtve seksualnih prestupa u Njemačkoj 2024. godine, što je za 2,1 odsto više nego godinu ranije. Od ukupno broja žrtava, njih 36 odsto bile su silovane ili meta seksualnog napada.

Parlamentarna debata o zakonu kojim se zahtijeva obavezna minimalna zatvorska kazna od pet godina za upotrebu droge za silovanje odgođena je u oktobru. 

(Srna)

Tagovi

Njemačka droga silovanje

