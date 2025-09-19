Skandal u Zagrebu: Uhapšen radnik obezbjeđenja zbog sumnje da je silovao azilantkinju

Policija je uhapsila 62-godišnjeg radnika obezbjeđenja osumnjičenog za silovanje azilantkinje u zagrebačkom prihvatnom centru Porin.

Izvor: Shutterstock

Prema saznanjima RTL-a, ženu iz Kirgistana silovao je radnik obezbjeđenja u zagrebačkom prihvatilištu za tražioce azila Porin.

Isti izvor navodi da to nije prvi slučaj silovanja u ovom centru.

Iz policije je potvrđeno da su proveli kriminalističku istragu nad ovim muškarcem zbog silovanja žene sa statusom tražioca međunarodne zaštite u Hrvatskoj.

Policijski službenici su osumnjičenog muškarca predali pritvorskom nadzorniku i podnijeli izvještaj nadležnom državnom tužilaštvu.

SRNA