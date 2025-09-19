logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Skandal u Zagrebu: Uhapšen radnik obezbjeđenja zbog sumnje da je silovao azilantkinju

Skandal u Zagrebu: Uhapšen radnik obezbjeđenja zbog sumnje da je silovao azilantkinju

Autor Dušan Volaš
0

Policija je uhapsila 62-godišnjeg radnika obezbjeđenja osumnjičenog za silovanje azilantkinje u zagrebačkom prihvatnom centru Porin.

Radnik obezbjeđenja osumnjičen za silovanje tražiteljke azila u Zagrebu Izvor: Shutterstock

Prema saznanjima RTL-a, ženu iz Kirgistana silovao je radnik obezbjeđenja u zagrebačkom prihvatilištu za tražioce azila Porin.

Isti izvor navodi da to nije prvi slučaj silovanja u ovom centru.

Iz policije je potvrđeno da su proveli kriminalističku istragu nad ovim muškarcem zbog silovanja žene sa statusom tražioca međunarodne zaštite u Hrvatskoj.

Policijski službenici su osumnjičenog muškarca predali pritvorskom nadzorniku i podnijeli izvještaj nadležnom državnom tužilaštvu.

SRNA

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zagreb Hrvatska silovanje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ