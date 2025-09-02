Pogledajte kaznu: Uhvaćen mrtav pijan za volanom u Zagrebu

Sud u Zagrebu izrekao je je 55-godišnjem vozaču kaznu od 1.320 evra zbog vožnje pod dejstvom alkohola od 2,75 promila alkohola u krvi, a bez vozačke dozvole ostaće mjesec dana.

Izvor: Shutterstock

Kažnjeni vozač prekršaj je napravio u nedjelju, 31. avgusta. Policija je oko 13.20 časova zaustavila vozača koji je upravljao automobilom zagrebačkih registarskih oznaka u teškom stanju pijanstva. Muškarac se kretao Ilicom u smjeru istoka kada je zaustavljen.

Policijska uprava zagrebačka saopštila je da je vozač, nakon što mu je izmjereno 2,75 promila alkohola u krvi, odmah uhapšen i sproveden pred nadležni Opštinski prekršajni sud u Zagrebu.

U optužnom prijedlogu policija je za vozača tražila novčanu kaznu od 2.650 evra i tromjesečnu zabranu upravljanja vozilom B kategorije. Sud ga je proglasio krivim i izrekao mu blažu kaznu - moraće da plati 1.320 evra, a bez vozačke dozvole ostaće mjesec dana.

(Srna)