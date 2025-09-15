Drama na aerodromu u Zagrebu: Avion Eurowingsa prinudno sletio, primljena dojava o dimu u kabini

Nakon što je primila dojavu o dimu u kabini, posada je odmah pokrenula bezbednosne procedure.

Jutros oko 8 sati došlo je do prinudnog sletanja aviona kompanije Eurowings na zagrebački aerodrom Franjo Tuđman.

Kako je za Dnevnik.hr potvrdila portparolka Međunarodnog aerodroma Zagreb Lidija Capković Martinek, posada je zatražila prinudno sletanje nakon što je primjećen dim u kabini.

"U skladu sa propisanim procedurama, aktivirana je lokalna procedura za prinudno sletanje. Avion je bezbjedno sletio i nije bilo pretnje za putnike, posadu ili infrastrukturu“, naglasila je Capković Martinek.

Prema dostupnim informacijama, nakon što je primila dojavu o dimu u kabini, posada je odmah pokrenula bezbjednosne procedure, a avion je sletio na pistu zagrebačkog aerodroma bez ikakvih posledica.

