Ćorić: Do početka juna početak izgradnje auto-puta od Rače do Bijeljine

Miistar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Ćorić rekao je danas da će izgradnja auto-puta od Rače do Bijeljine krenuti do početka juna, kada su planirani prvi radovi i uvođenje izvođača.

Ćorić je naveo da je danas na sastanku sa predstavnicima gradskih vlasti u Bijeljini dogovoreno da će svi pristupni putevi koji će se koristiti za izgranju auto-puta urediti u sladu sa potrebama stanovništa, a da Gradska uprava neće morati da izdvaja sredstva za te lokacije.

On je rekao da će biti rješen i problem prekatgorizacije lokalnog puta kroz LJeljenču, te da će biti urađena dodatna priključna traka na putu Bijeljina-Brčko kod "Mljekare dule", za šta su već opredijeljena sredstva, kao i za rehabilitaciju magistralnog puta Bijeljina-Brčko, koji je u najlošijem stanju na području grada Bijeljina.

"Rješavamo i pitanje sigurnosti na pješačkom prelazu na magistralnom putu u mjestu Patkovača kod Osnovne škole `Jovan Dučić`, za šta su iz Ministarstva opredijeljena sredstva za rješenje, a Grad će finansirati projektno-tehničku dokumetaciju", naveo je novinarima Ćorić nakon sastanka u Gradskoj upravi.

On je potvrdio da je razgovarano još o nizu projekata gdje postoje problemi, te da je dogovoreno da stručne komisije iz Ministrastva, Puteva Srpske i Grada Bijeljina da obiđu lokacije da se utvrde rješenja.

Ćorić je istakao da je Vlada Republike Srpske opredijelila 750.000 KM za rekonstukciju Ulice Stefana Dečanskog, gdje se radi nekih 400 metara, zajedno sa novom vodovodnom mrežom.

"Moramo iznalaziti i druga rješenja kako bismo uspjeli obezbijediti sva neophodna sredstva da se ta ulica završi od početka do kraja", naveo je on.

On kaže da je na sastanku upoznao predstavnike Gradske uprave da će do kraja godine biti sklopljeni ugovori o izgradnji auto-puta od Banjaluke do Bijeljine, za dionicu od Johovca do Vukosavlja, od Vukosavlja do Brčko, te od Bijeljine od Rače.

"Ostala nam je još jedna dionica u Republici Srpksoj, to je Bijeljina-Brčko i taj tender će biti raspisan u ovoj godini. U sljedećoj godini ćemo imati i tu izabranog izvođača", naveo je Đorić i dodao da je plan da do 2026. godine povežu Banjaluku, Bijeljinu i Beograd auto-putem.

Ćorić je rekao da je današnji sastanak bio svrsishodan i da će iz njega proistaći najbolja rješenja za građane, te da će svi radovi izvoditi sa nutltom stopom toleranije u kašnjenju.

On je dodao da terba ovakve stastanke što češće imati, kako bi se na vrijeme razgovalao i imali spremni i sulađene budžete za projekte.

Predsjednik Skupštine grada Alekdandar Đurđević je rekao da sastanak bio konkretan, konstruktivan, te da treba imati češće oakve sastanke na koji bi se razgovalo o svim problemila koji su u nadležnostima insitucija koje predstavljaju.

Đurđević je naveo da je izgradnja auto-puta važna za građane Bijeljine i sam grad, u smislu novih prilika, industrijskih zona, povezanosti, te putne komunikacije.

"Mogu da obećam da ćemo biti, kao i do sada, maksimalno ekspeditivni za sve projektne koji su u interesu naših građana i grada", naveo je Đurđević te dodao da će se sve odluke koje budu u interesu grada ekspresno donositi na Skupštini.

Gradonačelnik Bijeljine LJubiša Petrović zahvalio je ministru Ćoriću što je brzo odazvao pozivu na sastanku u Gradskoj upravi, gdje je bilo riječi o mnogim temama, početku izgradnje auto-puta kao i svih priključinih puteva.

On je naveo da je dogovoreno rješavanje mnogih bezbjednostih problema na putevima na području grada.

