Najnovije istraživanje u Srpskoj: Šta građani misle o kvalitetu života, litijumu, raspodjeli PDV-a, opoziciji, Dodiku?

Šta stanovnici Republike Srpske misle o aktuelnim političkim temama i političarima i kako percipiraju situaciju u Srpskoj, pročitajte u nastavku.

Izvor: Envato

Da li RS ide u dobrom pravcu?

Većina anketiranih građana Republike Srpske, njih 46 odsto ukupno smatra da RS ide u lošem (33%) i veoma lošem (13%) pravcu. S druge strane 31 odsto misli da je pravac u kojem RS ide dobar (28 %) i veoma dobar (3 %), pokazalo je istraživanje agencije Metriks konstalting (Metrics consulting) iz Banjaluke u koje smo imali uvid.

Istraživanje je urađeno na uzorku od 1.316 građana u periodu od 16. do 29. decembra 2024. godine.

Da li je RS u finansijskom kolapsu?

Ukupno 33 procenta ispitanih vjeruje da su u tvrdnje da je RS u finansijskom kolapsu potpuno ili uglavnom tačne, dok isti procenat smatra da su tvrdnje uglavnom ili putpuno netačne. Veliki broj ne zna ili neće da odgovori na pitanje (36 %).

Da li građani bolje žive?

Samo jedan odsto građana je na pitanje o kvalitetu života sada u odnosu na prije dvije godine odgovorilo da im je život "mnogo bolji". Da je život ipak bolji kaže 20, lošiji 21, mnogo lošiji 12 odsto, dok veliki broj, 39 odsto građana, osjeća da im je život isti kao krajem 2022. godine.

Mladi (grupe ispod 20 i 21-30) imaju pozitivniji pogled na kvalitet života sebe i svojih porodica u odnosu na starije ispitanike - 33% (&20 godina) i 31% (21-30) njih smatra da žive bolje nego prije dvije godine. Istovremeno, znatno manje ovih ispitanika kaže i da žive lošije ili značajno lošije, u odnosu na starije ispitanike.

Ispitanici dobi od 61 do 80 godina smatraju da imaju najveću eroziju života, gdje oko 40% ispitanika iz ovih grupa tvrdi da ima lošiji ili mnogo lošiji život nego ranije.

Značajna razlika uočljiva je i po osnovu mjesta stanovanja. Među ispitanicima koji žive u gradovima, gotovo trećina njih odgovorila je da je doživjela junapređenje životnog standarda, dok je to slučaj kod tek 15% ispitanika iz predgrađa, i 17% ispitanika sa sela.

Šta je najveći problem u RS?

Na pitanje šta trenutno vide kao najveći problem u Srpskoj većina građana (27 %) odgovorilo da su to inflacija i cijene. Slijede visina plate (17%), mogućnost pronalaska posla (15%), slab zdravstveni sistem (9%), političke tenzije unutar Srpske (7%). Nacionalne i političke tenzije sa Federacijom BiH problemom smatra dva odsto ispitanih.

Put u Evropsku uniju

Put BiH i RS u EU i dalje ima većinsku podršku, potpuno ili uglavnom ga podržava 47 odsto ispitanih. Protiv je 26 odsto, a 27 % odbija da odgovori ili ne zna odgovor.

Raspodjela PDV-a

U ispitanom uzorku građana agencije Metriks 41 odsto ispitanih potpuno ili uglavnom podržava izmjene zakona kojim se dio novca od PDV preusmjerava od Banjaluke i Bijeljine i opštine i gradove koja imaju manje stanovnika (podsjećamo, izmjene zakona izazvale su trodnevne proteste u Banjaluci i Bijeljini). Njih 29 odsto je protiv dok 30 odsto ne zna da li podržava ili odbija da odgovori na pitanje.

Rudarenje litijuma?

Potencijalno rudarenje litijuma brine 44 procenta građana RS, a 26 % kaže ne zna ništa o temi. Oko 26 procenata nije zabrinuto.

Proces protiv Dodika ispred Suda BiH

Većina ispitanih od 52 odsto misli da je proces koji se protiv Milorada Dodika vodi pred Sudom BiH nepravedan, a 11 odsto smatra da je pravedan. Na pitanje ne zna ili neće da odgovori 37 odsto ispitanh.

Ko je lider opozicije?

Draška Stanivukovića 66 oodsto ispitanika (onih koji su pristali da odgovore na pitanje) vidi kao lidera opozicije u narednom periodu. Nebojšu Vukanovića liderom smatra 13, Jelenu Trivić 11, a Ljubišu Petrovića 9, a Marinka Božovića 1 odsto.

Ocjene političara

Anketirani građani su ponuđene političke ličnosti ocjenjivali ocjenama od 1 do 5, a najveću ocjenu dobio je Aleksandar Vučić 3,3, Dodik je dobio 3,2. Draško Stanivuković i Željka Cvijanović dobili su ocjenu 3,1.

Zanimljivo je da je u anketi postavljeno pitanje koga biste podržali ako bi izbori za predsjednika RS bili održani naredne nedjelje. Kandidata vlasti, prema ovim rezultatima, podržalo bi 38 odsto, a opozicije 28 odsto ispitanih. Ne zna ili odbija da odgovori 24 odsto.

Mediji

O događanjima u zemlji 42 odsto ispitanih se informiše preko TV-a. Slijede društvene mreže generalno koje u potrazi za informacijama koristi 30 odsto, pa novinski portali sa 20 odsto popularnosti. Pet odsto prati društvene mreže političara, dva. odsto štampane novine, a 1 procenat radio

TV je ubjedljivo najgledanija u populaciji koja ima 61 i više godina starosti, dok društveme mreže više vole tinejdžeri i mladi do 30 ali i do 40 godina starosti (42%) i 50 (29 %). Grupa do 20 godina uopšte ne čita novine niti sluša radio.

(Mondo)