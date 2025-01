Crna Gora treća u svijetu po procentu naoružanih građana

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, u Crnoj Gori legalno je naoružano oko 68.000 građana, u čijem se vlasništvu nalazi više od 100.000 komada oružja, saopštio je potpredsjednik Nezavisnog sindikata policije Crne Gore Đorđije Vukićević.

Izvor: Envato

"Sa druge strane, procjene su da građani u ilegalnom posjedu imaju najmanje 40.000 ili čak i više od 100.000 komada oružja. Ovoliko naoružanje građana iziskuje ozbiljnu analizu i reakciju nadležnih institucija", ocijenio je Vukićević.

Prema njegovim riječima, oružje koje se nalazi kod lojalnih građana nije opasnost ni za koga u državi, već je opasnost oružje koje se nalazi u ilegalnom posjedu.

On je saopštio i podatak da je Crna Gora na trećem mjestu u svijetu po broju oružja koje se nalazi kod građana , što bi trebalo bi da zabrine cijelo društvo, posebno nadležne institucije, jer se postavlja pitanje koliko je oružja u ilegalnom posjedu, prenose crnogorski mediji.

Crna Gora je 2015. godine donijela Zakon o oružju, podsjeća Vukićević, koji je usaglašen sa zakonodavstvom EU, i od te godine traje akcija "Poštuj život, vrati oružje".

Uprkos svakodnevnom oduzimanju ilegalnog oružja u zabrinjavajućim količinama, oni koji su sa druge strane zakona će, prema riječima Vukićevića, na ovaj ili onaj način doći do oružja, pa je, ističe, potrebno pooštriti kazne.

"Kazne su izuzetno niske i kreću se od tri mjeseca do osam godina zatvora, što se izriče za ekstremna djela i rijetke su u Crnoj Gori. Ali imali smo i situaciju da se za to djelo izriču kazne koje su ispod minimuma i gdje se prolazi samo sa opomenom", objašnjava on.

Predsjednik Vlade Milojko Spajić najavio je pooštravanje kriterijuma za dobijanje oružja, ali i kazne za nelegalno posjedovanje i nošenje oružja.

"Razmotrićemo sve module čak i potpunu upotrebu oružja i to dolazi u obzir, ovo je tragedija gdje moramo da se zapitamo ko sve može da ima oružje, i sportsko i lovačko razumijemo, ali kriterijumi se moraju pooštriti", kazao je Spajić, prenosi Srna.

