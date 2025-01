Najugroženiji stariji: Zbog poledice povećan broj pacijenata sa lomovima (VIDEO)

Poledica koja se formirala usljed snježnin nanosa i niskih temperatura zdravstvenim radnicima širom Republike Srpske stvorila je pune ruke posla zbog povećanog broja pacijenata koji su se za ljekarsku pomoć javili zbog preloma.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Gost Јutarnjeg programa RTRS-a bio je ortoped Nikola Bojić sa UKC-a Republike Srpske, koji je otkrio sa kakvim povredama su se pacijenti javljali prethodnih dana.

Najčešće povrede u ovom zimskom periodu jesu lomovi.

Kako Bojić dodaje, najugroženiji su stariji pacijenti, a njihove kosti najteže zarastaju.

Važni su načini liječenja, svako godišnje doba, nosi drugačije povrede. Ljeti su to najčešće saobraćajne nezgode, kao i nezgoda s motorima, u proljeće i jesen su to povrede koje nastaju tokom radova u polju, dok su zimi to više lomovi na skijanju ili kada je poledica - dodaje Bojić.

Ističe, da operativno liječenje traje čak i do tri mjeseca, jer je toliko potrebno da ta kost zaraste, nakon čega naravno, ide rehabilitacija.

(Mondo)