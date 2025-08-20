Humanitarna biciklijada za porodicu Serdar: Potrebna pomoć za majku Sanju koja se bori s teškom bolešću (VIDEO)

U naselju Rudice kod Novog Grada danas je organizovana humanitarna biciklijada s ciljem prikupljanja pomoći za četvoročlanu porodicu Serdar, kojoj je neophodna podrška dobrih ljudi.

Sav prihod od ovog događaja biće usmjeren za liječenje i životne troškove porodice koja se već tri godine bori s teškom životnom situacijom.

Mještani Rudica ovu mini biciklijadu organizuju drugu godinu zaredom kod škole u ovom naselju, a ovogodišnje izdanje humanitarne akcije podržali su Moto-klub „Gremlini“, Policijska stanica Novi Grad, Osnovna škola „Sveti Sava“ i Auto-moto društvo „Una“.

Stub ove porodice, majka Sanja Velimir (31), vodi izuzetno tešku borbu protiv karcinoma dojke četvrtog stadijuma, koji je metastazirao na pluća, kosti i mozak. Njen suprug Marijo Serdar (45), koji je morao napustiti posao kako bi brinuo o Sanji i njihovo dvoje male djece, sada se sam suočava sa svim izazovima svakodnevice.

Njihova životna priča počela je kao san – početkom 2022. godine postali su roditelji djevojčice, a samo dva mjeseca kasnije saznali su da čekaju još jednu bebu. Međutim, tokom trudnoće Sanja je počela osjećati zdravstvene tegobe koje su ljekari u početku pripisivali normalnim trudničkim simptomima. Nažalost, nakon poroda, uslijedile su šokantne vijesti – dijagnostikovan joj je karcinom u poodmaklom stadijumu.

Sanja je prošla kroz brojne terapije, operacije i hospitalizacije, a njeno trenutno zdravstveno stanje je ozbiljno – karcinom se proširio na mozak, a usljed epileptičnih napada izgubila je funkciju desne strane tijela. Trenutno je hospitalizovana, sa otežanim govorom i pokretljivošću.

Porodica Serdar živi kao podstanar, a njihovi mjesečni prihodi iznose nešto više od 1.000 KM, što nije dovoljno da pokriju osnovne troškove života, lijekove, terapije i vrtić za djecu. Tokom posljednje tri godine iscrpili su svu ušteđevinu, a pomoć porodice i prijatelja više nije dovoljna.

S obzirom na izuzetno tešku situaciju, organizatori humanitarne biciklijade pozivaju sve ljude dobre volje da se uključe i pomognu porodici Serdar. Svaka donacija, bez obzira na iznos, može pomoći da ova porodica prebrodi najteže trenutke i da Sanji omogući nastavak liječenja.

Humanitarna organizacija "Budimo ljudi" takođe je najavila pokretanje humanitarnog broja u narednim danima, kako bi olakšali način prikupljanja pomoći.

Organizacija "Budimo ljudi" humanitarni telefonski broj otvoriće u septembru, a do tada, ljudi velikog srca koji žele pomoći porodici Serdar uplate mogu izvršiti na račun ove organizacije s naznakom za pomoć u liječenju Sanje Velimir. Novac je moguće uplatiti na žiro-račun UniCredit banke 3383502257446268. Uplate iz inostranstva u evrima moguće su na račun BA393383504857447654 SWIFT:UNCRBA 22.

