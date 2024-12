Zbog sanacije kvarova: "Elektrokrajina" poziva korisnike na samostalno očitavanje brojila

"Elektrokrajina" obavještava korisnike da imaju mogućnost da samostalno očitaju potrošnju sa svojih mjernih mjesta za decembar, jer terenski radnici zbog sanacije kvarova na elektromreži nisu u mogućnosti da očitaju mjesečnu potrošnju.

Očitanu potrošnju potrebno je dostaviti "Elektrokrajini" 2. i 3. januara od 7.00 do 19.00 časova i 4. januara od 7.00 do 11.00 časova i to putem besplatne info-linije 0800 50 116, "Vajber" broja 066/711-232 ili na mejl [email protected].