"Ne čestitajte mi Novu godinu, ne zanima me": Taksista iz Sarajeva ima poruku za mušterije u novogodišnjoj noći (Foto)

Sarajevski taksista postao je "hit" na društvenim mrežama u regionu zbog poruke u svom vozilu.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Shutterstock, MONDO/Stefan Stojanović/Shutterstock.com

Nova godina samo što nije, Australija ju je več dočekala na spektakularan način, a jedan sarajevski taksista koji nije pobornik novogodišnjih praznika, ostavio je poruku u svom vozilu zbog koje je postao tema u medijima i "hit" na društvenim mrežama u regionu.

Cijelo Sarajevo je okićeno i spremno za ludi doček Nove godine. Međutim, kako piše "hajat.ba", ovom sarajevskom taksisti je očito dosadilo da mu mušterije čestitaju Novu godinu.

"Poštovani klijenti, lijepo vas molim da mi ne čestitate Novu godinu jer istu ne obilježavam i ne zanima me ništa vezano za to. Svim ljudima koji mi iskreno žele dobro, ja njima to isto želim i duplo, a ovi ostali neka me poštede patetika i šuplje priče. Hvala", stoji u njegovoj poruci na zadnjemu dijelu suvozačevog sjedišta.

Volim taksiste u Sarajevu, oduvijek sampic.twitter.com/uivDJJanus — Tomislav Tadić (@tadic_dr)December 31, 2024

(MONDO)