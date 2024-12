Brus Li, Incelov dimnjak i čokolada za kuvanje: Top pet neobičnih vijesti i događaja iz 2024. godine

Od embarga na izvoz marokanskog hašiša Izraelu, pobune robota u Kini, pa do poskupljenja čokolade za kuvanje i izdržljivosti jednog starog dimnjaka - izdvojili smo neobične priče i vijesti iz godine koja se završava večeras.

Embargo na hašiš zbog rata

Nakon napada militante organizacije Hamas na Izrael u decembru 2023. godine uslijedila je agresija izraelske vojske na Gazu, a zatim i dijelove Libana u ratu sa Hezbolahom. U ovom ratu koji je zvanično utihnuo poginulo je na desetine hiljada vojnika i civila za samo godinu dana. U tradicionalnom arapsko-izraelskom neprijateljstvu zabilježena je jedna neobična situacija kada su marokanski dileri drogom odbili da prodaju svoj "hašiš" izraelskim "kolegama".

Marokanski hašiš

Izraelski mediji u februaru objavili su kako trgovci hašišem u Maroku, koji se smatraju izvoznicima najtraženije droge na svijetu, odbijaju prodavati je kriminalcima iz Izraela zbog rata s Hamasom. Prema riječima izraelskog kriminalca trgovci drogom u Maroku odlučili su da im prestanu prodavati hašiš zbog čega su obje strane zabilježile finansijske gubitke.

Polarna svjetlost iznad naših krajeva

Iz više krajeva u Bosni i Hercegovini i regionu u petak uveče 10. maja bila je vidljiva crvena svjetlost koja je prouzrokovana jakom magnetnom olujom Sunca. Sličan fenomen u našim krajevima zabilježen je u novembru 2023. godine, a onda ponovo u novembru ove godine.

Polarna svjetlost svjetlost je koja se javlja u visokim slojevima Zemljine atmosfere i jedan je od najljepših prizora u prirodi. Nastaje blizu Zemljinih polova i najčešće je vidljiva u polarnim krajevima. Očaravajuće je zelene boje, a rjeđe može biti i crvena, plava ili ljubičasta.

Pomama za jeftinim narudžbama sa Temua

Od kada je omogućena dostava proizvoda sa gigantske kineske platforme za onlajn trgovinu Temu u Bosni i Hercegovini je nastupila prava konzumeristička pomama za narudžbama.

Po podacima iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH, do sredine decembra u BiH je stiglo ukupno skoro 470.000 pošiljki, a najviše u egionalni centar Banjaluka, tj. Carinsku ispostava Banjaluku - oko 180.000 pošiljki. Navika je zahvatila cijelu Evropu pa u EU već razmatraju različita pravila koja će ograničiti ekspanziju kineske kompanije.

Priznanje za čokoladu za kuvanje

Čokolada za kuvanje dočekala je svojih pet minuta slave. Zbog cijene kakaa je poskupila kao nikad, što je dokaz da u ovoj čokoladi ima više tog ključnog sastojka čokolade nego u mnogi brendiranim čoko proizvodima. Pokazalo se koja čokolada je ustvari prava čokolada iako se u radnjama nalazi na stalaži zajedno sa šećerom u prahu i oblandama.

Čokolada za kuvanje

Po podacima Ministarstva trgovine i turizma RS, cijena tone kakaa, sirovine koja se koristi u gotovo svim konditorskim proizvodima, za godinu dana je skočila za 73 odsto, a najveći skok zabilježen je u aprilu i to za 200 odsto. Pakovanje od 100 grama kakaa u prahu koštalo je oko 1,30 KM, a sada se kreće od 1,60 do 2 KM. Čokolada za kuvanje početkom godine u maloprodaji je bila 1,5 KM, a sada se kreće od 2 do 4 KM.

Ukraden mostarski Brus Li

Početkom marta iz mostarskog Velikog parka ukraden je famozni i nadaleko poznati kip Brus Lija. Kradljiavac kipa filmske zvijezde i kung fu majstora uskoro je uhapšen, statua je pronađena prilično oštećena (bez glave), a lopov je osuđen na deset mjeseci zatvora.

Presudom je utvrđeno da je D. P. najprije opljačkao jednu prodavnicu, u kojoj je ukrao alat, nakon čega je u Gradskom parku Zrinjevcu početkom marta polomio bronzani kip Brus Lija te ga odnio i prepilio kako bi ga prodao kao sekundarnu sirovinu.

Kip Brus Lija postavljen je 2005. u centralnom mostarskom parku na inicijativu voditelja nevladinog udruženja Urbani pokret – Mostar, danas saborskog zastupnika u Hrvatskoj Nine Raspudića i pisca Veselina Gatala.

Napustio politiku i otvorio restoran

Srpski političar i bivši predsjednik, prvo pokreta, a kasnije stranke "Dveri", Boško Obradović, ove godine je u Čačku otvorio restoran "Jelički vrt". Obradović je u decembru prošle godine, poslije lošeg rezultata "Dveri" na parlamentarnim izborima, podnio ostavku na mjesto predsjednika stranke i poručio da će se neko vrijeme povući iz političkog života.

Ново у понуди у Посном менију "Јеличког врта" током Божићног поста! Поред наших већ познатих специјалитета бранцина и лососа, увели смо и рибљу чорбу од икре, филет димљене пастрмке и маринирана скуша уз далматинско вариво, као и лигње на жару! Срећан почетак Поста и добро дошли!pic.twitter.com/uZcjfPWPoT — Бошко Обрадовић (@BoskoObradovic)November 28, 2024

U julu je zvanično registrovao preduzetničku radnju u Čačku i otvorio kafanu/restoran gdje nudi domaće specijalitete, rakije, vina...i često o tome piše na mreži "Iks" gdje je nekada vodio žestoke političke borbe. Međutim, otkad su počeli veliki proteti i blokade studenata u Srbiji, Obradović se ponovo vratio aktivnoj politici, barem na društvenim mrežama.

Robot nagovorio druge da napuste posao

U izložbenom salonu robotike u Šangaju u novembru se desila nauobičajena situacija, zbog koje su se mnogi ipak zapitali koliko je upotreba AI robotskih sistema zaista bezbjedna. Jedan mali robot, opremljen AI tehnologijom, pozvao je druge robote da prekinu rad i da pođu sa njim.

Snimak ovog događaja, koji je postao viralan na društvenim mrežama, prikazuje manjeg robota opremljenog vještačkom inteligencijom, po imenu Erbai, kako uspješno ubjeđuje ostalih 12 robota da napuste posao.

Krivi dimnjak koji nije htio da padne

Nakon tri-četiri neuspješna pokušaja u Banjaluci je početkom novembra srušen betonski dimnjak koji se nalazio na prostoru nekadašnje fabrike "Incel".

Dimnjak se nalazio na prostoru koji pripada jednoj privatnoj kompaniji.

Dvije nedjelju su trajali pokušaji miniranja dimnjaka. Nakon prvog pokušaja objekat se nakrivio što je izazvalo znatiželju u Banjaluci, pa su pojedinci čak iz šale dolazili da se fotografišu kraj ovog "krivog tornja".

