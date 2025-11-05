logo
Broj žrtava požara u Domu penzionera u Tuzli porastao na 12

Autor Nikolina Damjanić Izvor Avaz
Još jedna osoba preminula je od posljedica požara koji je sinoć izbio u Domu penzionera u Tuzli, potvrđeno je za portal Avaz.

Preminula osoba nalazila se na liječenju u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, čime je broj stradalih porastao na 12.

U požaru je povrijeđeno 35 osoba, među kojima su i vatrogasci i policajci koji su učestvovali u spašavanju štićenika doma.

Prema riječima glavnog kantonalnog tužioca Vedrana Alidžanovića, četiri pacijenta su na respiratoru i nalaze se u izuzetno teškom stanju.

Požar je izbio sinoć na sedmom spratu zgrade, gdje su bile smještene nepokretne osobe. Istraga o uzroku tragedije i dalje traje.

