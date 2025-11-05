logo
Vlada FBiH proglasila četvrtak Danom žalosti, Savjet ministara bez kvoruma za rad

Vlada FBiH proglasila četvrtak Danom žalosti, Savjet ministara bez kvoruma za rad

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

U Federaciji BiH sutra će biti dan žalosti zbog tragedije u Domu penzionera u Tuzli, odlučeno je večeras na hitnoj sjednici federalne Vlade.

Dan žalosti u FBiH Izvor: Samir Cacan, MONDO

Savjet ministara na telefonskoj sjednici danas nije imao kvorum za rad i odlučivanje o Prijedlogu odluke o proglašenju 6. novembra danom žalosti BiH, saopšteno je iz ove institucije.

U saopštenju se precizira da je odluku predložio Kabinet predsjedavajuće, nakon tragičnog gubitka ljudskih života uzrokovanog požarom u Domu penzionera u Tuzli.

Za donošenje odluke na vanrednoj telefonskoj sjednici bilo je osam članova Savjeta ministara, dok dva člana nisu glasala.

Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području FBiH.

Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u FBiH, a medijske kuće na teritoriji Federacije dužne su da usklade i prilagode svoje programske sadržaje danu žalosti.

U požaru koji je sinoć zahvatio sedmi sprat Doma penzionera u Tuzli poginulo je 12 osoba, a 35 je potražilo ljekarsku pomoć. 

(Srna)

