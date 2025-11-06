logo
U požaru u Tuzli stradalo 11, a ne 12 osoba: UKC se oglasio o stanju povrijeđenih

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Na liječenju u Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) Tuzla zadržano je 15 pacijenata povrijeđenih u požaru u Domu penzionera, od kojih su četiri na aparatu za mehaničku ventilaciju, saopšteno je danas iz ove zdravstvene ustanove.

Stanje povrijeđenih u požaru u Tuzli Izvor: UKC Tuzla

Na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju hospitalizovano je sedam pacijenata, od kojih su četiri na respiratoru.

Na Klinici za plućne bolesti hospitalizovano je pet pacijenata, štićenika Doma penzionera Tuzla, i svi su stabilnih vitalnih parametara.

Dva pacijenta hospitalizovana su na Klinici za interne bolesti, a jedan na Klinici za urologiju i svi su stabilnog zdravstvenog stanja.

Osoblje i svi raspoloživi kapaciteti UKC Tuzla i dalje su na raspolaganju za potrebe smještaja korisnika Doma penzionera Tuzla, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona juče je saopšteno da je 11 štićenika Doma penzionera u Tuzli smrtno stradalo u požaru, dok je 30 lica povrijeđeno, te je tvrdnja da je u požaru nastradalo 12 ljudi, a koju smo prenijeli od federalnih medija, netačna.

Podsjećamo, danas je u FBiH proglašen Dan žalosti.

(Srna/Mondo)

