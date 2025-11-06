logo
Preminula još jedna žrtva požara u Domu penzionera u Tuzli

Preminula još jedna žrtva požara u Domu penzionera u Tuzli

Autor Dragana Božić Izvor Nezavisne novine
0

Dežurni ljekar UKC Tuzla, Klinike za reanimaciju i anesteziologiju, konstatovao je danas, u četvrtak, 6. novembra, smrt još jedne osobe, koja je povrijeđena u požaru 4. novembra kao štićenik Doma penzionera u Tuzli.

Preminula još jedna žrtva požara u Domu penzionera u Tuzli Izvor: Dnevni avaz/Screenshot

"Operativni centar Uprave policije MUP TK-a zaprimio je informaciju JZU UKC Tuzla, Klinika za reanimaciju i anesteziologiju, da je u 12.09 dežurni ljekar konstatovao smrt još jedne osobe", rečeno je iz tuzlanske policije.

Smrću ove osobe, bilans požara povećan je na 12 stradalih, pišu Nezavisne novine.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, donio je Odluku o proglašenju četvorodnevne žalosti na području grada Tuzle - u periodu od 6. do 9. novembra.

Lugavić uputio je izraze najdubljeg saučešća porodicama preminulih i povrijeđenih, te svim građankama i građanima Tuzle pogođenim ovom strašnom tragedijom.

(Mondo)

